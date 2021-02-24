Глава Барнаула рассказал, когда дорожники приступят к реконструкции моста на Новом рынке

Власти Барнаула надеются, что к реконструкции моста на Новом рынке удастся приступить уже в 2022 году, заявил глава города Вячеслав Франк во время выездного совещания по вопросам реализации федерального нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба мэрии в среду, 24 февраля.
"Путепровод на Новом рынке стоит в плане реализации нацпроекта на последующие годы. Мы надеемся, что в 2022 году сможем приступить к работам. Проект масштабный, сложный и финансово емкий", – подчеркнул градоначальник.
По предварительной оценке, на перестройку путепровода потребуется 1,3 млрд рублей, а сроки работ без малого составят два года. Вячеслав Франк также подчеркнул, что этот транспортный узел "в любом случае надо развязывать".
Реконструкция моста на Новом рынке обусловлена необходимостью расширения участка и его техническим состоянием. На объекте предполагается доведение количества полос до шести, а также обустройство двух тротуаров шириной 2,25 метра.
Комментарии
... а сроки работ без малого составят два года.
трамваи 1, 3, 4, 7, троллейбусы 1,7 усе...
мечта маршруточников cтановится явью)))
2 года?
позовите китайцев, они 2 за полгода и за полцены сделают.
Если память не изменяет, китайцы за 48 часов убрали старый мост и подвели новый. Уложили асфальт, нанесли разметку и открыли движение! Вот мне интересно, почему у них все быстро, а у нас все так долго и дорого. Может у них чиновников меньше, а может за кражу бюджетных денег у них смертная казнь?
- гость - 24.02.2021 14:56
Ты ГЕНИЙ...
"1,3 млрд рублей", ну это полная сумма, а конкретно на путепровод сколько???
Вот мне интересно, почему у них все быстро, а у нас все так долго и дорого.
ну дык разные экономические системы
у них социализм
у нас капитализм
)))
Дорого и долго. Или это не так важно?!
на снимке человек очень усталого лица.
оченна
не публичный
для начала отремонтируйте пешеходный мост там-же, в нём дыры поперёк две, и горы льда там вообще опасно сейчас их переходить, подскользнулся и нога по пояс в этой дыре!!!!!!!!!! А ещё ограждение невысокое, перелететь через него тоже тока так!!!!
Уже лет 20 говорят, что необходимость назрела и вот-вот начнут делать.
Столько мэров уже поменялось, а песня всё та-же
Правда когда пионер строили, пытались реанимировать придаток, но чет так и не дали ума
24.02.2021 15:39
- гость -
Наверно так же, как и с "сараем" на пл. Октября...!