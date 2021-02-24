Глава Барнаула рассказал, когда дорожники приступят к реконструкции моста на Новом рынке

Власти Барнаула надеются, что к реконструкции моста на Новом рынке удастся приступить уже в 2022 году, заявил глава города Вячеслав Франк во время выездного совещания по вопросам реализации федерального нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба мэрии в среду, 24 февраля.

"Путепровод на Новом рынке стоит в плане реализации нацпроекта на последующие годы. Мы надеемся, что в 2022 году сможем приступить к работам. Проект масштабный, сложный и финансово емкий", – подчеркнул градоначальник.

По предварительной оценке, на перестройку путепровода потребуется 1,3 млрд рублей, а сроки работ без малого составят два года. Вячеслав Франк также подчеркнул, что этот транспортный узел "в любом случае надо развязывать".

Реконструкция моста на Новом рынке обусловлена необходимостью расширения участка и его техническим состоянием. На объекте предполагается доведение количества полос до шести, а также обустройство двух тротуаров шириной 2,25 метра.