Россияне стали чаще пить водку

Потребление водки на душу населения в РФ вновь увеличилось. В среднем один россиянин выпил в 2020 году 4,9 литра этого напитка, что превысило показатель 2019 года на 2%. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА).

Лидером по употреблению алкоголя на душу населения стала Сахалинская область. В этом регионе показатель составил 12,4 литра на человека в год. Вторую строчку заняла Магаданская область (11,6 литра), на третьем месте оказалась Республика Коми (11,2 литра). В первую пятерку также вошли Карелия (9,8 литра) и Чукотка (9,4 литра).

В лидеры по темпу роста употребления водки вырвалась Калининградская область (5,6 литра на человека). Это на 39% больше показателя прошлого года.

"Топ-5 регионов по потреблению водки не меняется из года в год, так как речь идет о территориях, отдаленных от центральной части России, куда везти нелегально произведенную продукцию сложно и невыгодно. Поэтому жители этих регионов обычно потребляют только легальные напитки", – рассказал глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.