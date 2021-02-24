Барнаульцы могут увидеть сани, в которых по городу возили Сталина

Легкие сани, на которых в 1928 году возили Иосифа Сталина по Барнаулу, выставили в краеведческом музее. По словам историков, генеральный секретарь лично провел заседание представителей партийных и советских органов Барнаульского и Рубцовского округов. Как передают "Вести Алтай", легкие сани принадлежали ОГПУ, а в упряжку запрягли лучшего жеребца города по кличке Марат.

Кроме того, на новой выставке "Сила движения" представлены еще 59 предметов, связанных с передвижением – седла, упряжь, лодка-долбленка, праздничные тканые вожжи и другое. Экспонаты рассказывают о быте охотников и рыболовов Алтая.

Также в рамках выставки проводятся мастер-классы и экскурсии – посетителей знакомят с различными интересными фактами о выставочных экспонатах.