Рекордные 62 млн тонн продовольственной пшеницы собрали в России

62 миллиона тонн продовольственной пшеницы собрали российские аграрии в нынешнем зерновом году. Это лучший результат за всю историю. Из общего объема урожая пшеницы 33% – это третий класс, что также является достижением, сообщила директор Центра оценки качества зерна Юлия Королёва на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с экспертами Зимней зерновой конференции.

В ходе мероприятия, состоявшегося в среду, 24 февраля, участники рассмотрели основные итоги и тенденции развития зернового рынка.

"Я благодарю наших гостей, наших коллег, организаторов, вдохновителей этого события. Вопросы, которые обычно рассматриваются на зерновых конференциях, являются крайне прикладными, крайне актуальными, основываются в том числе и на серьезных исследованиях и научных соображениях. Думаю, что интерес к конференции будет высокий и она пройдет с пользой", – уверен Томенко.

Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе 25-26 февраля. На мероприятии затронут вопросы, касающиеся всех сфер зернового производства. Речь пойдет о развитии зернопереработки, экспорте зерна, вкладе сибирских сельхозпроизводителей в аграрную отрасль.