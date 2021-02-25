"Рынок отреагировал". В пригороде Барнаула массово продают земли под коттеджные поселки

В пригороде Барнаула могут появиться крупные коттеджные поселки. Во всяком случае, на это рассчитывают собственники огромных участков, которые выставили земли на продажу. Сейчас в базе сервиса Avito.ru около десятка предложений, и все они (по уверениям владельцев) подходят для комплексного строительства. Однако риелторы уверены: пока такие участки – это "мертвый" капитал, ведь спроса на них практически нет. Почему – разбирался amic.ru.

Дом в поле

Собственник 20 га земли рядом с Баюновскими Ключами (Первомайский район) Владимир владеет участком более 15 лет. И выставляет его на продажу уже третий раз. Собственник отмечает, что раньше земля была предназначена для ведения сельского хозяйства, но позднее Владимир перевел ее под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). И сейчас, уверен продавец, его лот наконец найдет покупателя.

"Спрос на "загородку" огромный (в 2020 году из-за пандемии коронавируса и программы сельской ипотеки жители Барнаула начали массово скупать дома и дачи, – прим. ред.), я такого и не помню. Раньше участки и дома в Баюновских Ключах продавались годами, сейчас предложений мало. Мне кажется, будет спрос на загородное строительство, это перспективная сфера, а за три-четыре года тут можно построить большой коттеджный поселок", – отмечает владелец.

Риелторы говорят, что именно так рассуждают большинство владельцев участков: они надеются, что смогут быстро найти инвесторов, которые займутся строительством коттеджных поселков. Однако, по мнению руководителя агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константина Никитеева, пока такие земли не пользуются спросом, ведь большинство из них продаются в полях, без инженерных сетей.

Площадь участков, которые выставлены на продажу в пригороде Барнаула, – от 1,8 до 90 га, а цена – от 14 до 96 млн рублей.

"Собственники предлагают построить поселок. А когда приходишь, смотришь на документы, и если там указано "индивидуальное жилищное строительство", – слава богу. А порой предлагают 15 га сельхозземли, на которой дома строить нельзя (можно перевести в категорию ИЖС, но это длительная и дорогостоящая процедура, – прим. ред.). Второй момент – коммуникации. Это основные вложения. Вопрос по дачным, пригородным землям в том, можно ли туда подвести газ, воду, свет. Как начать строительство, если нет водонапорной башни, электричества? Чаще всего предложения поступают как раз о покупке такой голой земли", – отмечает эксперт.

Инвесторов в студию

Но даже проведенные коммуникации не гарантируют быстрой продажи. Дело в том, что в Барнауле практически нет крупных застройщиков, которым интересно частное домостроение, а мелким – не по зубам комплексное строительство, считает член совета Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина.

"Инвесторы, которые давно приобрели земельные участки, поменяли разрешенное использование, дождались спроса. Так рынок отреагировал – земли выставили на продажу. Но вопрос в дальнейшем освоении. Крупным застройщикам, которые возводят многоэтажное жилье, это не интересно. У мелких – нет денег, чтобы осваивать квартальную застройку. Они выкупают один-два участка и строят. Нужно, чтобы был инвестор, который горел и хотел. Пока таких в Барнауле единицы, они сейчас занимаются развитием собственной земли, которая у них уже есть. Пока им не интересно развивать другие земли", – отмечает она.

Эксперты уверены: массовое развитие частного домостроения в пригороде Барнаула невозможно без участия властей как города, так и ближайших к нему районов. Именно они должны быть заинтересованы в проведении сетей на участок.

В этом случае инвесторы, готовые возвести сотню домов, потянутся. А это – новые жители, рабочие места, налоговые отчисления и развитие муниципалитетов.

"Проблема комплексная, ее надо решать комплексно. Должен быть единый застройщик, помощь муниципалитетов. Бич Барнаула – садики и школы. Их нет даже в пригородных поселках, которые построены уже 15 лет. Поэтому без заинтересованности властей проблему не решить", – уверен Константин Никитеев.

Факт

Земли под строительство коттеджных поселков в Барнауле не только продают, но и выставляют на торги. В конце ноября институт "ДОМ.РФ", принадлежащий государству, объявил, что готовит к аукциону участок за Власихой. Общая площадь участка, выставляемого на аукцион, 413 га. Сейчас это просто поля напротив поселка Лесного. В перспективе на земле можно построить четыре тысячи домов.