Уроженка Барнаула, член Общественной палаты РФ Мария Бутина может принять участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. По словам Бутиной, пока она не определилась, с какой партией ей по пути. Скорее всего, это будет не "Партия прямой демократии", куда еще год назад ее "записали" СМИ. О своем политическом будущем Бутина порассуждала в ходе презентации книги "Тюремный дневник". Мероприятие прошло в Барнауле 24 февраля.
Мария Бутина получила известность в России после "шпионского скандала". Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". В марте 2019 года признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США. В частности она согласилась с утверждениями прокурора, который обвинял россиянку в том, что она действовала как незарегистрированный "агент Кремля" и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. МИД России расценил арест Бутиной как акт, приуроченный к встрече президентов России и США, чтобы "минимизировать ее эффект".
Вернувшись в Россию после отбытия части срока, Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека и стала членом Общественной палаты РФ.
Накануне, отвечая на вопрос о ее политическом будущем, активистка заявила, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму, ей уже поступил ряд предложений.
Год назад "Коммерсант" писал о планах Бутиной пойти в Госдуму от "Партии прямой демократии". Однако сама общественница заметила, что такого намерения у нее не было, а с ППД ее связывает лишь то, что однажды она выступила на партийном съезде.
Вместе с тем Бутина добавила, что все же готова пойти в Госдуму, если ее попросят избиратели. Как вариант – это может быть один из четырех одномандатных округов, расположенных на территории Алтайского края. "Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ею заниматься", – заявила Мария Бутина.
Активистка добавила, что для нее переход в политику – очень серьезный шаг: "Ведь после этого нет жизни, ты потом полностью занимаешься политической деятельностью".
Комментарии
Народ не попросит! Да и кто его спросит?
Не вижу ни заслуг,ни причин,по которым она может быть выдвинута кандидатом. У нас уже есть претендент-спортсмен.
Народ это Слуцкер?
А куда народ без Бутиной, только в нищету
А ведь права девушка - народ и попросит и получит от нее по заслугам, а затем будет дивиться - почему нищаем, почему на еде экономить приходится...
Маша, Просим! Иди!
Там все такие
а без судимых во власти никак в России не получается? бессовестнсть зашкаливает просто: ее в дверь, она в окно...иди уже, Маша, иди. Просим тебя: "УЙДИ"
Ага, как колю валуева просили, как бесарабова....так и бутину просить будем....НЕ ХОДИИИИ ,ТАМ И БЕЗ ТЕБЯ БЕЗДЕЛЬНИКОВ ХВАТАЕТ!!!
Адекватная,справедливая,умная.Иди!
А место в Госдуме ей обещали как благодарность за разведдеятельность и как компенсацию за понесенные неудобства в связи с тюремным заключением в США. Поэтому все эти "если народ попросит" - только очередной спектакль. Так же как народ просил поднять налоги и пенсионный возраст.
и чем боня хуже? Она хоть рожей вышла
Возьмите у нее пожалуйста интервью, как у спортсмена. Будет понятно.
Куда Боня вышла рожей?
а без нее в том зверинце некомплект?
Кому ты врешь, себе? Какой народ, говори правду, как партия Ж и В скажет так и будет
Лучше она чем Грудинин. Девушка умная.
Изыди нечистая
Пусть кондуктором идет в трамвай, больше пользы будет.
25.02.2021 08:51
- гость -
Умная в тюрьму к американинам не попадёт.
Не нужно у нее интервью брать как у спортсмена. И так все понятно.