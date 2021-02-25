Уроженка Барнаула, член Общественной палаты РФ Мария Бутина может принять участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. По словам Бутиной, пока она не определилась, с какой партией ей по пути. Скорее всего, это будет не "Партия прямой демократии", куда еще год назад ее "записали" СМИ. О своем политическом будущем Бутина порассуждала в ходе презентации книги "Тюремный дневник". Мероприятие прошло в Барнауле 24 февраля.

Мария Бутина получила известность в России после "шпионского скандала". Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". В марте 2019 года признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США. В частности она согласилась с утверждениями прокурора, который обвинял россиянку в том, что она действовала как незарегистрированный "агент Кремля" и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. МИД России расценил арест Бутиной как акт, приуроченный к встрече президентов России и США, чтобы "минимизировать ее эффект".

Вернувшись в Россию после отбытия части срока, Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека и стала членом Общественной палаты РФ.

Накануне, отвечая на вопрос о ее политическом будущем, активистка заявила, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму, ей уже поступил ряд предложений.

Год назад "Коммерсант" писал о планах Бутиной пойти в Госдуму от "Партии прямой демократии". Однако сама общественница заметила, что такого намерения у нее не было, а с ППД ее связывает лишь то, что однажды она выступила на партийном съезде.

Вместе с тем Бутина добавила, что все же готова пойти в Госдуму, если ее попросят избиратели. Как вариант – это может быть один из четырех одномандатных округов, расположенных на территории Алтайского края. "Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ею заниматься", – заявила Мария Бутина.

Активистка добавила, что для нее переход в политику – очень серьезный шаг: "Ведь после этого нет жизни, ты потом полностью занимаешься политической деятельностью".