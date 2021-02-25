На Алтайский край надвигаются лютые морозы

В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в ближайшие дни. На смену потеплению придут морозы до -36°С, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Ночь на пятницу выдастся морозной в сравнении с предыдущими. В большинстве районов будет не холоднее -27 градусов, а по северу – до минус 33 градусов.

26 февраля днем в северных районах похолодает до минус 24 градусов, а в целом по краю – до минус 19 градусов.

Уже следующей ночью наступят лютые морозы. Сильнее всего температура снизится в северных районах. Там в темное время суток ожидается до -36°С, в остальных районах – до -31°С.

Днем 27 февраля будет сравнительно тепло – от -18°С до -23°С, а по югу еще теплее – от -10°С до -15°С.