На Алтайский край надвигаются лютые морозы

В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в ближайшие дни. На смену потеплению придут морозы до -36°С, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Ночь на пятницу выдастся морозной в сравнении с предыдущими. В большинстве районов будет не холоднее -27 градусов, а по северу – до минус 33 градусов.
26 февраля днем в северных районах похолодает до минус 24 градусов, а в целом по краю – до минус 19 градусов.
Уже следующей ночью наступят лютые морозы. Сильнее всего температура снизится в северных районах. Там в темное время суток ожидается до -36°С, в остальных районах – до -31°С.
Днем 27 февраля будет сравнительно тепло – от -18°С до -23°С, а по югу еще теплее – от -10°С до -15°С.
Комментарии
надвигаются лютые морозы
аномальные уже не в тренде - даешь лютые )))
"Мутные замуты, морозы лютые..."
да когда уже весна то???
зима красна
нехачу
Жаль что америка с европой так лекго отделались. Желаю им лет пять пожить в наших условиях, когда зима 8 месяцев в году. Вот тогда и сравнимся в конкурентности товаров и прочая.