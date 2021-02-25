Алтайские легкоатлеты завоевали две медали на первенстве России

Алтайские спортсмены завоевали две медали в Кирове. Там с 23 по 25 февраля проходит зимнее первенство России по легкой атлетике среди молодежи до 23-х лет.

Барнаульская бегунья Полина Миллер уверенно заняла первое место на дистанции 400 метров. Ее результат 52,3 секунды. Второй финишировала Екатерина Зорина из Удмуртии. Она показала время 53,8 секунды.

Еще один барнаулец – Савелий Савлуков – с результатом 47,1 секунды завоевал серебро в забеге на 400 метров. Он лишь 0,2 секунды уступил Дмитрию Разумову из Томска. Третьим финишировал Никита Матвеев из Ямало-Ненецкого автономного округа.