Эксперт рассказала, когда и как Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова описала переход на четырехдневную рабочую неделю в России. По ее словам, это произойдет при цифровизации бизнес-процессов, когда ручной труд заменится более эффективным автоматизированным.

Как отметила эксперт в эфире "Радио 1", процесс перехода на сокращенную неделю должен идти синхронно – производительность труда должна повышаться благодаря внедрению новых технологий. Без этого перейти на сокращенную рабочую неделю у россиян, скорее всего, не выйдет.

Отдельно Спиридонова заметила, что подобные изменения уже происходили в отечественной истории, и напомнила о переходе с шестидневной рабочей недели на пятидневную, а также сокращении рабочего дня с девяти часов до восьми. "Ничего не случилось, и прогресс на месте не стоит", – подчеркнула она.

При этом многие работодатели связывают введение четырехдневной рабочей недели с понижением пропорционального уровня зарплаты, поскольку пока не воспринимают режим как полезный.