В МИД России заявили о необходимости бороться с долларом

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, которые направлены на изоляцию РФ от финансовой системы США. По словам дипломата, из-за угроз новых санкций России необходимо снижать роль доллара.

"Нам нужно устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", – сказал Рябков в разговоре с агентством Bloomberg.

При этом замминистра не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, отметив, что МИД не отвечает за экономическую политику. Отдельно замглавы ведомства напомнил, что экономические меры со стороны Вашингтона коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора и высших должностных лиц и бизнесменов.