В МИД России заявили о необходимости бороться с долларом

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, которые направлены на изоляцию РФ от финансовой системы США. По словам дипломата, из-за угроз новых санкций России необходимо снижать роль доллара.
"Нам нужно устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", – сказал Рябков в разговоре с агентством Bloomberg.
При этом замминистра не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, отметив, что МИД не отвечает за экономическую политику. Отдельно замглавы ведомства напомнил, что экономические меры со стороны Вашингтона коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора и высших должностных лиц и бизнесменов.
Комментарии
Давно боремся. Толку ноль.
Запретить доллар
Нужно как-то изъять доллары у населения и дать им цветные фантики - рубли. А долларами пусть пользуется дочь Лаврова живущая в США.
Всё новое это забытое старое. Ждём появление менял на базарах с картонными табличками "Доллар, золото"
У ЦУМа было крутое место, и ФСБ вело съемку с крыши цума ))))) 25.02.2021 13:29
- гость -
Всё новое это забытое старое. Ждём появление менял на базарах с картонными табличками "Доллар, золото"
дочь Лаврова и жена Пескова уже об этом знают?
Все на борьбу с долларом! Сколько путиным было отгружено миллиардов баксов в США в 2021 году?
Ещё они иногда вдвоём чуть не в обнимку ходили с табличками "Куплю золото" и "Продам золото"
т.е. 2020
Несите ваши доллары мне. Я их утилизирую.
Пчелы против меда. Забавно.
Да, уж эта борьба еще больше рубль опустит...
Пожалуй надо доллары купить... После таких заявлений рубль однозначно будет падать... проверено не один раз
кто заголовок писал? В статье говорится о борьбе с ролью доллара, а не с ним самим. А либерасты-комментаторы тут как тут, в собственной никчемности власть обвинить
Ну и лексикон у этого Рябкова, прям как у великого Мао! Начитался что ли?
Отнять у россиян ещё 5 лет пенсии и победить доллар. Это того стоит.