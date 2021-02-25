Полицейские вернули барнаульской пенсионерке потерянную банковскую карту

Жительница Барнаула Ольга Савушкина поблагодарила транспортных полицейских за возврат банковской карточки, которую женщина потеряла в краевой столице.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России на транспорте, сержант полиции Иван Пантелеев и стажер Владислав Щербаков нашли карточку на пешеходном переходе неподалеку от ж/д вокзала. Они установили личность владелицы и вернули ей пропажу.

"По словам женщины, она могла обронить карту после расчета за проезд, – уточнили в ведомстве. – Между тем на ней хранятся все личные сбережения пенсионерки, туда же поступают социальные выплаты".

Горожанку проинформировали о правилах финансовой безопасности и порекомендовали раздельно хранить крупные суммы и финансы на текущие траты.