Житель Новосибирска врезался в автобус и погиб

Один человек погиб в результате аварии с участием автобуса и легковой машины в Новосибирске утром 25 февраля. По предварительной версии, водитель на автомобиле Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с ЛиАЗом.

Как пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД, ДТП произошло около 10:40 по местному времени. В автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал. Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, утром 25 февраля автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина" в Барнауле. После столкновения пассажирский транспорт заехал на тротуар, движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина было временно затруднено.