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Новости

Житель Новосибирска врезался в автобус и погиб

, ИА "Амител"
Водитель на автомобиле Toyota выехал на встречную полосу
Фото: ГИБДД по Новосибирску

Фото: ГИБДД по Новосибирску

Один человек погиб в результате аварии с участием автобуса и легковой машины в Новосибирске утром 25 февраля. По предварительной версии, водитель на автомобиле Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с ЛиАЗом.

Как пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД, ДТП произошло около 10:40 по местному времени. В автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал. Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, утром 25 февраля автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина" в Барнауле. После столкновения пассажирский транспорт заехал на тротуар, движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина было временно затруднено.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.02.2021 14:43
- гость -

Ну вот нам ещё и новосибовских "новостей" о ДТП не хватало...
А чо, давайте уж про весь СФО писать

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