Жителей Алтайского края оштрафуют за загнанную на дерево рысь

Жителей Алтайского края, которые поделились кадрами с рысью на дереве в Рубцовском районе, накажут. Об этом сообщает региональное Минприроды в Instagram.
"Ситуация указывает на признаки "охоты" (выслеживание и преследование) согласно терминологии Правил охоты, утвержденных приказом МПР №477 от 24.07.2020. Любознательность обойдется авторам видео до 4 тысяч рублей, – уточнили в министерстве. – К счастью, животное живо, передохнуло на дереве, дождалось, пока у "зрителей" пропадет интерес к ее особе, и отправилось в свою естественную среду обитания".
Личности участников ролика установили. С ними побеседовал госохотинспектор. Мужчины рассказали, что захотели рассмотреть животное поближе, и поехали за ним на снегоходе.
Когда зверю надоело убегать, он залез на дерево. Так и получился ролик, который впоследствии опубликовали в социальных сетях.
В пресс-службе Минприроды заявили, что даже если гнаться за животным с фоторужьем – это уже преследование, за которое грозит штраф.
Комментарии
Жаль киска на него с дерева не спрыгнула , чтобы не повадно было за зверьми гоняться .
а мы белку сняли в лесу на дереве на телефон....
это тоже под штраф попадает???
и синичку..
Там богатые тешуться на снегоходах, а это преследование не на равных! Один вон снегоходом задавил зверя на камеру с криками моя добыча, у самого даже разрешения не было на охоту!
а, ясно
тогда конфискация снегохода, как минимум
Во бессмертные. Она в прыжке по кумполу своей лапищей вдарит и голова на бок будет. У ней лапы огромные как у тигрицы