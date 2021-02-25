Жителей Алтайского края оштрафуют за загнанную на дерево рысь

Жителей Алтайского края, которые поделились кадрами с рысью на дереве в Рубцовском районе, накажут. Об этом сообщает региональное Минприроды в Instagram.

"Ситуация указывает на признаки "охоты" (выслеживание и преследование) согласно терминологии Правил охоты, утвержденных приказом МПР №477 от 24.07.2020. Любознательность обойдется авторам видео до 4 тысяч рублей, – уточнили в министерстве. – К счастью, животное живо, передохнуло на дереве, дождалось, пока у "зрителей" пропадет интерес к ее особе, и отправилось в свою естественную среду обитания".

Личности участников ролика установили. С ними побеседовал госохотинспектор. Мужчины рассказали, что захотели рассмотреть животное поближе, и поехали за ним на снегоходе.

Когда зверю надоело убегать, он залез на дерево. Так и получился ролик, который впоследствии опубликовали в социальных сетях.

В пресс-службе Минприроды заявили, что даже если гнаться за животным с фоторужьем – это уже преследование, за которое грозит штраф.