Малоимущим россиянам придумали новую субсидию

Получающим жилищные пособия россиянам предложили перечислять средства на продукты питания. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей.

Как пишут "Известия", для таких жителей хотят создать специальные продовольственные карточки. Союз предлагает перечислять на них по 3 тысячи рублей ежемесячно, но потратить их можно будет только на еду отечественного производства.

По мнению главы организации Петра Шелица, такая мера не только обеспечит нуждающихся продуктами, но и поддержит отечественную пищевую промышленность, а кроме того, может оказаться эффективнее, чем раздача денег всем поровну.

Учитывая, что сейчас около 3 млн семей получают деньги на оплату ЖКХ, то на реализацию программы потребуется не более 9 млрд рублей в месяц, подчеркивают авторы инициативы.