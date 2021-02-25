В Барнауле завершается прием заявок от уличных музыкантов, которые хотят выступать летом

Прием заявок от музыкальных групп и исполнителей, которые желают выступать летом на улицах Барнаула, завершается 28 февраля 2021 года. Места для концертов могут назвать сами музыканты, направив предложения вместе с заявкой.

Как пишет паблик Barnaul22 начать уличные выступления предлагается в мае 2021 года — во время проведения Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, когда в городе будут находится тысячи гостей. Кроме того, согласованные к этому мероприятию локации будут действовать на постоянной основе.

Все желающие музыканты и коллективы могут до 28 февраля отправить на почту streetmus@mail.ru название группы или имя выступающего. Заявки рассмотрит специальная экспертная группа из числа музыкантов, деятелей культуры, после чего выдаст рекомендации по участию.