"Барнаулкапстрой" могут объявить банкротом уже в марте

Компания "Барнаулкапстрой" (принадлежит городу Барнаулу) в течение двух недель может принять решение о банкротстве. Об этом сообщил глава краевой столицы Вячеслав Франк во время встречи с застройщиками 25 февраля.

"Тяжелая там ситуация, наверное, примем на себя решение в течение двух недель... Все-таки банкротство. Конечно, это большой удар для города Барнаула", – сказал Франк.

Что происходит с "Барнаулкапстроем"?

О проблемах в БКС известно с 2017 года, когда компании поручили достраивать дома, которые бросил обанкротившийся "СтройГАЗ". Речь идет о новостройках на ул. Папанинцев, 119, Павловском тракте, 297 и 291. Для завершения строительства этих домов "Барнаулкапстрой" взял кредиты, а в качестве подрядчика привлек строительную организацию "Сибресурс".

Затем в мэрии сообщили, что расторгли договор с "Сибресурсом": якобы он взял аванс, но работы так и не выполнил. Достраивала дом на Павловском тракте "Строительная перспектива" (Андрей Комяков), которая вложила в него почти 70 млн рублей.

Но на этом проблемы "Барнаулкапстроя" не закончились. Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А в январе 2021 года компания остановила строительство всех жилых комплексов и распродала перспективные земельные участки.

Кто руководит компанией?

С марта 2020 года "Барнаулкапстроем" руководит Сергей Шумов. А до этого за шесть лет в компании сменилось пять руководителей. Так, с 2004 года БКС возглавляла Зинаида Герасимович. С 2015 до 2017 года – Сергей Демин. Затем кресло директора занимал Дмитрий Каркошкин. В марте 2019 "Барнаулкапстрой" возглавил Александр Канаков. В феврале 2020 года его задержали за взятку (в ноябре приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей).

Подробнее о том, что происходит в компании, читайте в материале "Даже империи рушились". Почему "Барнаулкапстрой" преследуют проблемы и что ждет компанию