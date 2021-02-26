Россияне стали чаще допускать просрочки по кредитам

Россияне стали хуже обслуживать банковские займы – число должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8%, достигнув 5,4 млн человек. В среднем на одного задолжавшего россиянина приходится 1,2 кредита.

Согласно отчету Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, доля ежемесячных доходов, которую жители России тратят на погашение просроченных займов, не превышает 10%. При этом до пандемии показатель был равен 20%.

Рост безработицы и падение доходов привели к тому, что в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, который имеет отрытый необеспеченный кредит. Кроме того, клиентам МФО приходится регулярно брать ссуды на погашение ежемесячных платежей на кредитных картах, а чаще всего деньги с кредиток уходят на продукты.