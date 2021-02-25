Бывшую сотрудницу алтайского Росреестра осудят за взятку

Бывшую сотрудницу Управления Росреестра по Алтайскому краю осудят за взятку. По версии следствия, с июня 2017 по сентябрь 2018 года женщина частями получила более 118 тысяч рублей от нескольких компаний-застройщиков.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, деньги предназначались за "ускорение" процедуры государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Деньги женщине передавала коллега, в отношении которой расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу").

Следователи собрали необходимые доказательства. У головное дело находится на рассмотрении в суде.