В Сибири нашли девять младенцев, рожденных для продажи

Следственные органы Красноярского края и Хакасии в рамках расследования уголовного дела нашли девять младенцев, которых родили с целью дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По подозрению в совершении преступления задержали четверых лиц, в том числе бывшего сотрудника правоохранительных органов и 27-летнюю гражданку Казахстана, которая продала собственного ребенка за 13 тысяч долларов.

"По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц, к проведению медицинских услуг, в результате которых наступала беременность, оформлению необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за денежное вознаграждение", — уточнили в Следкоме.

На предложение откликнулась иностранка. Она выехала в Камбоджу, где прошла процедуру оплодотворения, после чего прибыла в Красноярск. Там ее обеспечили жильем, питанием и медицинской помощью.

После появления на свет ребенка иностранка получила свидетельство о рождении мальчика и оформила на подозреваемых доверенность, тем самым уполномочив их представлять ее интересы в госорганах и забрать новорожденного из роддома. Этим и воспользовался местный житель.

В общей сложности, следователи нашли девять детей, которых выкупили у матерей и готовили к продаже. Сейчас малышам ничего не угрожает. Они помещены в дом малютки.