Глава Солонешенского района Виктор Горбачев уходит в отставку

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев планирует уйти в отставку с 5 марта, сообщает "Политсибру".

Информацию об этом подтвердила замглавы администрации по социальным вопросам Галина Захарова.

По ее словам, руководитель района написал заявление на увольнение по собственному желанию. В чем причина такого решения, представитель районной власти не пояснила.

Издание со ссылкой на информацию инсайдера утверждает, что одна из главных причин ухода в отставку – это затянувшийся конфликт с женой бывшего главы района, Екатериной Носко.

Якобы она неоднократно писала заявления в полицию, требуя возбудить против Горбачева уголовное дело из-за хищения смартфона.

Виктору Горбачеву в феврале исполнилось 62 года. Состоит в партии "Единая Россия". Трижды избирался депутатом райсовета. Солонешенским районом руководит с 2017 года.