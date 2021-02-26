Стала известна дата годового отчета главы Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитается о работе мэрии за 2020 год на заседании городской думы в середине марта, сообщает "Политсибру". Мероприятие запланировано на 19-е число.

В отчете мэр расскажет, в частности, о реализации нацпроектов, ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, строительстве, уборке снега, работе общественного транспорта и борьбе коронавирусом.

Напомним, это уже второй годовой отчет Вячеслава Франка на посту мэра Барнаула. Первый состоялся 27 марта 2020 года. К тому моменту он только месяц был полноправным главой города, а до этого почти полгода исполнял обязанности руководителя мэрии.

Мэр в своем докладе, который прошел в традиционном ключе, удивил собравшихся тем, что обратил внимание не только на достижения муниципалитета, но и на существующие проблемы. Причем каждый раз градоначальник называл конкретные суммы, требующиеся на ту или иную сферу.

При итоговом голосовании две фракции отчет отклонили, две других (включая "Единую Россию") – поддержали. В результате доклад был принят большинством голосов.