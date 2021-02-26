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Стала известна дата годового отчета главы Барнаула

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк в середине марта расскажет депутатам об итогах работы
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитается о работе мэрии за 2020 год на заседании городской думы в середине марта, сообщает "Политсибру". Мероприятие запланировано на 19-е число.

В отчете мэр расскажет, в частности, о реализации нацпроектов, ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, строительстве, уборке снега, работе общественного транспорта и борьбе коронавирусом.

Напомним, это уже второй годовой отчет Вячеслава Франка на посту мэра Барнаула. Первый состоялся 27 марта 2020 года. К тому моменту он только месяц был полноправным главой города, а до этого почти полгода исполнял обязанности руководителя мэрии.

Мэр в своем докладе, который прошел в традиционном ключе, удивил собравшихся тем, что обратил внимание не только на достижения муниципалитета, но и на существующие проблемы. Причем каждый раз градоначальник называл конкретные суммы, требующиеся на ту или иную сферу.

При итоговом голосовании две фракции отчет отклонили, две других (включая "Единую Россию") – поддержали. В результате доклад был принят большинством голосов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.02.2021 09:15
- гость -

отчет: "Я ничего не сделал для города, потому что ничего не понимаю."

26.02.2021 09:32
- гость -

Что за фигня то с ними, заявки на транспорт они подготовить не смогли, годовой отчёт они готовят четверть года. В любой конторе таких менеджеров выгнали бы нафиг.

26.02.2021 09:35
- гость -

"Градоначальник удивил тем, что знает о проблемах и назвал конкретные суммы" ?))))
А тем что читать и писать умеет, он себе дорогу в мэры пробил?
Что за класс коррекци там собрался?

26.02.2021 09:38
- гость -

Несчастливый Барнаул

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