Фильм "Победа в каждом из нас" признали лучшим на международном кинофестивале

Документальный фильм "Победа в каждом из нас" занял первое место на международном кинофестивале ZILANT-2021. Жюри отметило ленту о судьбах ветеранов Алтайского края, которую создал проект "Победа в каждом из нас", в номинации "Лучший документальный патриотический фильм". Всего в кинофестивале участвовало около ста работ.

Финал мероприятия проходил в онлайн-формате. Список фильмов-победителей опубликовали на сайте кинофестиваля. Наградой проекту "Победа в каждом из нас" станет международный диплом и статуэтка.

Международный кинофестиваль ZILANT проходит в Казани с 2017 года. Организатором выступает кинокомпания Lion Productions. В конкурсе принимают участие кинематографисты со всего мира.

"Ценно то, что благодаря нашему фильму младшее поколение сможет узнать о нелегких судьбах ветеранов и тяготах, которые им пришлось пережить на фронте, из первых уст", – отметил координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

Напомним, документальный фильм "Победа в каждом из нас" был подготовлен одноименным проектом и окружным координационным центром СФО по подготовке волонтеров к празднованию 75-летия Победы. Съемки проходили в Барнауле, Бийске, Налобихе и в болгарском городе Пловдиве. Кинолента рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времен Великой отечественной войны.