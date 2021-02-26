11 человек спасли при пожаре в барнаульской девятиэтажке

В ночь на 26 февраля в Барнауле произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на Павловском тракте. На момент прибытия огнеборцев во втором подъезде было сильное задымление, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, 35 человек выбрались на свежий воздух самостоятельно, еще 11 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали спасатели.

Пожар при этом потушили в считанные минуты. В его ликвидации участвовали 19 человек и пять единиц техники. Также к операции привлекались полицейские, электрики и работники скорой медицинской службы.

В результате пожара огнем повреждена мебель и вещи на третьем этаже здания. В министерстве также отметили, что сообщение о пожаре поступило вовремя, и более серьезных последствий удалось не допустить.