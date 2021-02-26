Моргенштерн получил более 10 млн рублей за клип для "Альфа-Банка"

Рэпер Моргенштерн не получал фиксированного гонорара за работу "Клип за 10 лямов" в поддержку "Альфа-Банка". Об этом "Дождю" рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.
"Когда я сам увидел клип, был шокирован немного, но цифры показывают, что к нам только в тот месяц пришло 25 тысяч новых клиентов, а все наши клиенты, кто были с нами много лет, они остались с нами. Мы договорились, сколько он приведет клиентов, столько и получит денег, и он получил более десяти миллионов рублей", – отметил представитель "Альфа-Банка".
Ранее клипом заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе России. В ФАС считают, что образ сотрудников банка в видео выглядит "вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный". Претензии антимонопольщиков вызвала и сцена, в которой Моргенштерн "использует оголенную часть тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой". Банку грозит штраф до полумиллиона рублей. Клип на YouTube посмотрели уже больше 20 миллионов раз.
Напомним, Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) – 23-летний уроженец Уфы. По итогам 2020-го авторитетный журнал GQ назвал рэп-исполнителя музыкантом года. По версии издания Forbes певец занимает 21-е место в рейтинге 40 самых успешных звезд России до 40 лет.
Комментарии
Клип дерьмо, такое же дерьмо "Альфабанк" и его владедбцы фридман, авен и хан
Ранее клипом заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе России. В ФАС считают, что образ сотрудников банка в видео выглядит "вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный". Претензии антимонопольщиков вызвала и сцена, в которой Моргенштерн "использует оголенную часть тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой".
-------
Приятно видеть, что эта богадельня занимается своими прямыми обязанностями.
Банк решил хайпануть молодежи ? Как был так и остался - самый не нужный банк в стране!
Сами посудите, развратный клип, на который согласился Альфа банк, значит и сам банк такой же непорядочный! НАРОДУ УЖЕ СОВЕРШЕННО откровенно навязывают пошлость, разврат и почему-то надзорные органы это терпят! Запретить такие клипы, а кто это пропагандирует-в психушку на лечение! Ещё АМИК такие новости транслирует. спрашивается зачем??? Чтобы быть в тренде?? Наверное, сама власть такое моральное разложение поддерживает!
вот это УГ...
26.02.2021 10:17
- гость -
так же, как и исполнитель и его поклонники.
а что за жив@тное с косичкой?
Не, вы чё, этот клип реально смотрели? Мда уж. Интересно, а 20 лет назад, вас возмущало творчество группы Тату? Сколько вам тогда было? 15-25 лет?
Ничего удивительного, что Монгерштейн рекламирует еврейский банк.
10:57
- гость -
Не позорься, Уася.
Моргенште́рн (нем. Morgenstern, букв. — «утренняя звезда») — холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабжённого шипами. Использовался в качестве навершия булав, палиц или кистеней/гасил.
Мде, редкостный отстой. Хотя наверное для малолетних де.илов самое то...
Не могли девок найти получше?
11:13
Жоржик
Хм, странный у вас ник.
Сталин бы расстрелял. Но в наше время нам предлагают это смотреть, подсовывают буквально.
Пошлость невыразимая. Тысяч десять ей цена, и то - только за работу техники и оператора.
Хотя карта хорошая, сам такую оформлял несколько лет назад. а теперь уговорили на вторую (зачем - не скажу, сами догадаетесь).
И приложение банковское у Альфы понятнее и удобнее, чем у других.
11:34
- гость -
Сталин бы расстрелял.
-----
А ты видел внучку Сталина? Загугли, только не отправься в небесный ГУЛаг с испугу. Моргеншт. выглядит менее шокирующе.
Отвратительный фрик!