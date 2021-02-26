Моргенштерн получил более 10 млн рублей за клип для "Альфа-Банка"

Рэпер Моргенштерн не получал фиксированного гонорара за работу "Клип за 10 лямов" в поддержку "Альфа-Банка". Об этом "Дождю" рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

"Когда я сам увидел клип, был шокирован немного, но цифры показывают, что к нам только в тот месяц пришло 25 тысяч новых клиентов, а все наши клиенты, кто были с нами много лет, они остались с нами. Мы договорились, сколько он приведет клиентов, столько и получит денег, и он получил более десяти миллионов рублей", – отметил представитель "Альфа-Банка".

Ранее клипом заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе России. В ФАС считают, что образ сотрудников банка в видео выглядит "вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный". Претензии антимонопольщиков вызвала и сцена, в которой Моргенштерн "использует оголенную часть тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой". Банку грозит штраф до полумиллиона рублей. Клип на YouTube посмотрели уже больше 20 миллионов раз.

Напомним, Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) – 23-летний уроженец Уфы. По итогам 2020-го авторитетный журнал GQ назвал рэп-исполнителя музыкантом года. По версии издания Forbes певец занимает 21-е место в рейтинге 40 самых успешных звезд России до 40 лет.