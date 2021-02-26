Дорогу закрыли в Алтайском крае из-за метели

Временное ограничение движения на автодороге Алейск – Чарышское ввели 26 февраля. Участок от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Алексеевка Чарышского района закрыт из-за неблагоприятных погодных условий.
Из-за сильного бокового ветра, метели и снега Минтранс региона призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения.
В случае нештатной ситуации водителям стоит обращаться в экстренные службы:
- дежурный учреждения "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 50-75-12, 8-800-222-31-69;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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