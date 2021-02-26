Каждый четвертый трудящийся на Алтае работает в теневом секторе

Свыше 23% трудящегося населения в Алтайском крае работают в теневом секторе экономики. Это более 210 тысяч человек, которые получают "серую" зарплату, рассказала глава регионального Управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

"Для Алтайского края "серая" зарплата – это бич. <…> По оценке органов статистики, в Алтайском крае около 210 тысяч человек (более 23%) находятся в теневом секторе. Это очень высокий показатель", – приводит слова чиновницы пресс-служба АКЗС.

Капура добавила, что из 40 с лишним тысяч человек, обратившихся в службу занятости в 2020 году, более 12 тысяч были длительно неработающими и, судя по их резюме, находились в секторе теневой занятости.

Чиновница также отметила, что численность рабочей силы края превышает 1,1 млн человек. При этом около 10% из этого числа работают за пределами региона.

Уровень безработицы же в Алтайском крае на 1 января 2021 года составил 3,2%. На учете в органах службы занятости региона на эту дату состояли 36 тысяч человек. Для сравнения: на 1 января 2020 года таковых было в 2,1 раза меньше – 17 тысяч.