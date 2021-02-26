Каждый четвертый трудящийся на Алтае работает в теневом секторе

Свыше 23% трудящегося населения в Алтайском крае работают в теневом секторе экономики. Это более 210 тысяч человек, которые получают "серую" зарплату, рассказала глава регионального Управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
"Для Алтайского края "серая" зарплата – это бич. <…> По оценке органов статистики, в Алтайском крае около 210 тысяч человек (более 23%) находятся в теневом секторе. Это очень высокий показатель", – приводит слова чиновницы пресс-служба АКЗС.
Капура добавила, что из 40 с лишним тысяч человек, обратившихся в службу занятости в 2020 году, более 12 тысяч были длительно неработающими и, судя по их резюме, находились в секторе теневой занятости.
Чиновница также отметила, что численность рабочей силы края превышает 1,1 млн человек. При этом около 10% из этого числа работают за пределами региона.
Уровень безработицы же в Алтайском крае на 1 января 2021 года составил 3,2%. На учете в органах службы занятости региона на эту дату состояли 36 тысяч человек. Для сравнения: на 1 января 2020 года таковых было в 2,1 раза меньше – 17 тысяч.
Комментарии
Экономика края растет таким образом, что давно пробито дно
еще бы всех регистрировали
Так подстегните налоговиков, пусть свои площадки по обналичиванию и рисованию НДС закрывают! Когда уже ими займутся следователи? Почему считают что это дело трудно доказываемое?
И это невозможно исправить? Налоговая + труд.инспекция и будет результат. Но налоговая 1 на 10 районов, а труд.испекция вообще не понятно для каких целей создана и чем занимается.
С другой стороны, если бы не такие драконовские ставки по налогам и отчислениям в фонды, то возможно(главное слово-возможно!) работодатели вышли бы из тени.
26.02.2021 10:29
гость
Все крупные махинации как с НДС, так и закупками и др. происходят при участии чиновников и их контроллеров. В нашем маленько городе все всё знают, но не будут же они себя с довольствия снимать
После повышения пенс.возраста я бы рад получать только в черную и больше, но сейчас, все равно до пенсии не доживу
"более 12 тысяч были длительно неработающими и, судя по их резюме, находились в секторе теневой занятости"
как определила? Уверен что это только ее домыслы, которые она может оставить при себе, работы нет, а если есть, то ЗП нищенская, люди выживают и еле сводят концы с концами, интересно какой результат по краю осенью покажет едро на выборах.
Онлайн кассы в маршрутке, рынок и тд. Пока наличка, будет тень.
Выявляйте таких, а не разводите бессильно рукам! Как в больничку припереться и льготы с государства трясти, такого сорта люди, первые. А как казну своей страны наполнять, так в кусты. Ничего себе - каждый четвёртый.
26.02.2021 10:44
Eugene
После повышения пенс.возраста я бы рад получать только в черную и больше, но сейчас, все равно до пенсии не доживу
800
всю жизнь белая ЗП
хочу черную, навсегда
всю жизнь белая ЗП
хочу черную, навсегда
в размере белой?
При официальном повышении зарплаты на 1000 рублей работодатель платит примерно 440 рублей налога (это фонды и НДФЛ). А теперь скажите что выберет работник например 700 рублей но в серую или 560 рублей но в белую. Потому что за свой счет работодатель ему зарплату повышать не будет.
ЕНВД отменили - цены сразу в небо ушли. Выведут всех на белую и цены в космос уйдут
26.02.2021 11:29
- гость -
всю жизнь белая ЗП
хочу черную, навсегда
в размере белой?
естественно
26.02.2021 12:26
- гость -
и в чем цимус?
ладно еще когда чернухой больше выходит. а шило на мыло менять...
Отмена ЕНВД и ввод никому (кроме узкого круга лиц) маркировки поднимет цены на все на 10-20-30%. Это вредительство против своего народа.
Много мелких закроется.
Все делается в угоду федеральным сетям, вымывают деньги из региона в пользу иностранных бенефициаров и крупнейших налогоплательщиков Лондона (Усманов).