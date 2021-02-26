Власти готовы дать денег "Алтайкрайгазсервису", чтобы 700 тысяч людей не остались без газа

"Алтайкрайгазсервис", которое поставляет сжиженный газ населению, получит компенсацию. К такому решению пришли на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС. Средства из регионального бюджета пойдут на ликвидацию долга предприятию. В противном случае крупнейший в регионе поставщик сжиженного газа рисковал приостановить свою деятельность, и без топлива могли остаться более 700 тысяч жителей, пишет "Алтайская правда".

Почему "Алтайкрайгазсервис" стал нуждаться в помощи?

В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то сейчас ее цена увеличилась почти до 30 тысяч. Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис", как поясняют в издании, в затруднительное положение. В итоге увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно.

"В 2020 году мы переплатили за сжиженный газ больше 79 миллионов рублей. Претендовать на возмещение выпадающих доходов мы сможем только в июне 2022 года, но для этого придется увеличить тариф. В итоге цена сжиженного газа для населения может значительно увеличиться. А сегодня им пользуются более 700 тысяч жителей края", – приводит газета слова генерального директора компании Андрея Момота.

Проработать еще полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет. Сейчас у "Алтайкрайгазсервиса" нет денег даже на выплату зарплаты сотрудникам. Подобная ситуация происходит во многих регионах страны. Выжить предприятие надеется благодаря субсидиям краевых властей. О необходимости оказать поддержку компании сегодня говорил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

Какую помощь окажут власти края?

Выделят средства из регионального бюджета на компенсацию затрат. Таким образом власти надеются не допустить большого роста тарифа на сжиженный газ для потребителей с 1 июля 2022 года.

"Ситуация сложилась нестандартная, и она требует нестандартных решений. Сейчас важно принять первоочередные меры по поддержке предприятия. Необходимо определить сумму компенсации. Если этого не сделать, жители региона рискуют остаться без газа или через несколько лет станут платить за него намного больше", – пояснил изданию председатель комитета Альберт Лунев.

Одно из возможных последующих решений предложил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов. Он планирует обратиться к бизнес-омбудсменам из других регионов, чтобы составить коллективное письмо в адрес федерального уполномоченного Бориса Титова с предложением подогнать стоимость газа под мировые цены.