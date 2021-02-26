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Власти готовы дать денег "Алтайкрайгазсервису", чтобы 700 тысяч людей не остались без газа

, ИА "Амител"
Если власти не помогут деньгами поставщику, 700 тысяч жителей края могут остаться без голубого топлива
Фото: svet-mayakov.ru

Фото: svet-mayakov.ru

"Алтайкрайгазсервис", которое поставляет сжиженный газ населению, получит компенсацию. К такому решению пришли на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС. Средства из регионального бюджета пойдут на ликвидацию долга предприятию. В противном случае крупнейший в регионе поставщик сжиженного газа рисковал приостановить свою деятельность, и без топлива могли остаться более 700 тысяч жителей, пишет "Алтайская правда".

Почему "Алтайкрайгазсервис" стал нуждаться в помощи?

В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то сейчас ее цена увеличилась почти до 30 тысяч. Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис", как поясняют в издании, в затруднительное положение. В итоге увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно.

"В 2020 году мы переплатили за сжиженный газ больше 79 миллионов рублей. Претендовать на возмещение выпадающих доходов мы сможем только в июне 2022 года, но для этого придется увеличить тариф. В итоге цена сжиженного газа для населения может значительно увеличиться. А сегодня им пользуются более 700 тысяч жителей края", – приводит газета слова генерального директора компании Андрея Момота.

Проработать еще полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет. Сейчас у "Алтайкрайгазсервиса" нет денег даже на выплату зарплаты сотрудникам. Подобная ситуация происходит во многих регионах страны. Выжить предприятие надеется благодаря субсидиям краевых властей. О необходимости оказать поддержку компании сегодня говорил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

Какую помощь окажут власти края?

Выделят средства из регионального бюджета на компенсацию затрат. Таким образом власти надеются не допустить большого роста тарифа на сжиженный газ для потребителей с 1 июля 2022 года.

"Ситуация сложилась нестандартная, и она требует нестандартных решений. Сейчас важно принять первоочередные меры по поддержке предприятия. Необходимо определить сумму компенсации. Если этого не сделать, жители региона рискуют остаться без газа или через несколько лет станут платить за него намного больше", – пояснил изданию председатель комитета Альберт Лунев.

Одно из возможных последующих решений предложил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов. Он планирует обратиться к бизнес-омбудсменам из других регионов, чтобы составить коллективное письмо в адрес федерального уполномоченного Бориса Титова с предложением подогнать стоимость газа под мировые цены.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.02.2021 10:49
ПЕТР

"В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%"

Конечно тяжело нашей "бедной" по газовой добыче стране, удерживать стоимость газа, глядя на Лондонскую биржу...

26.02.2021 10:53
- гость -

Позор. Пусть уходят, другие придут.

26.02.2021 11:03
- гость -

Ям-ям! йогуртом по губам.
Ав! воздух с завтрака плавит.
Будильник сработает в пять.
Исчезаю,
Был не лучший день гладить тебя.
Не с первого раза
Открываются тайны,
А с тысячного рубля.

(с)

26.02.2021 11:06
- гость -

Новости (вырезано цензурой) Энергетической Сверхдержавы.
Но это всё фигня - у хохлов ещё хуже.

26.02.2021 11:09
Q

Ещё на газовые заправки обратите внимание, а то ч&#235;т цена каждые 2 недели повышается, причем за литр, а не за килограмм

26.02.2021 11:12
- гость -

"с предложением подогнать стоимость газа под мировые цены."
Андрей Осипов такой добрый. На мировом рынке цена газа сейчас в несколько раз выше, чем в России. Не пора ли ему на другую должность?

26.02.2021 11:16
- гость -

Растут биржевые цены, падают ли, для граждан России только одно решение - поднять тариф!

26.02.2021 11:23
- гость -

23.02.2021
Цены на газ в Европе обвалились на 40% после окончания холодов

«Праздник» для «Газпрома» на европейском рынке газа, где цены зимой взлетали на сотни процентов и достигали 2-летних максимумов, подошел к концу.
&#8232;После того, как волна арктического холода отступила, а воздух в Германии, Франции и Польши прогрелся до весенних 10-17 градусов по Цельсию, котировки на европейских газовых хабах стремительно покатились вниз.
Чуть больше чем за месяц на нидерландской площадке TTF газ подешевел на 40%: контракты с поставкой во вторник, 23 февраля, заключались по 199 долларов за тысячу кубометров против 335 долларов в середине января.
Еще стремительнее рухнули газовые цены в Азии, где в начале зимы спотовый индекс Platts JKM достигал 32,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц), или 1150 долларов за тысячу кубометров, а отдельные сделки заключались по 1400 долларов.

26.02.2021 11:49
almas

А что, невидимая рука рынка уж не расставляет всё по своим местам? Или это высказывание Чубайса для лохов?
Господа капиталисты, давайте этой невидимой руке рынка все-таки не мешать, и не надо надеяться компании "Алтайкрайгазсервис" на субсидии краевых властей...

26.02.2021 11:52
- гость -

а автомобилистам ничего не возместят??? цены на АГЗС тоже не стоят на месте, в отличие от бензина на удивление.....

26.02.2021 12:42
- гость -

26.02.2021 11:23
- гость -
воздух в Германии, Франции и Польши прогрелся до весенних 10-17 градусов по Цельсию

В Европе начинается очередное похолодание. Виной тому арктический антициклон над Скандинавией, который набирает силу.
"Крупнейший производитель сжиженного природного газа в России НОВАТЭК заключил с китайской Shenergy Group долгосрочный контракт на поставку более 3 млн тонн СПГ с проекта «Арктик СПГ-2»."

26.02.2021 15:27
1

Газ в топку, гоняем на бензе.

26.02.2021 16:41
гость

что то у меня с математикой плохо,тонна 40т,р,я плачу почти 400 рублей за 10кг,сколько выходит % накрутки?

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