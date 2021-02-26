Молодой барнаулец избивал шестилетнюю падчерицу

24-летний житель Барнаула предстанет перед судом за то, что постоянно издевался над шестилетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, горожанин жил с молодой женщиной, которая воспитывала двоих детей. С февраля 2020 года мужчина почти ежедневно истязал малолетнюю дочь сожительницы.

"В отсутствии матери он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя девочке нравственные и физические страдания", – говорится в сообщении.

В июле 2020 года мужчина и вовсе сломал девочке нос, а ее матери рассказал, что малышка упала на улице. При этом дети ни о чем не рассказывали, так как мужчина их запугивал. Лишь когда женщина с ним поругалась и выгнала из дома, ребята во всем признались.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.