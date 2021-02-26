СМИ: силовики нагрянули в районную администрацию на Алтае

Сотрудники правоохранительных органов пришли в администрацию Рубцовского района в четверг, 25 февраля. По данным источника "Политсибру", силовики заинтересовались завотделом по архитектуре и градостроительству муниципалитета Геннадием Анищенко.

В самой администрации информагентству подтвердили факт выемки документов, но информацию о задержаниях опровергли. Однако согласно данным других источников, Анищенко задержан. Возможной причиной визита силовиков называется расследование по делу о крупной взятке. Другие подробности пока неизвестны.

Добавим, что Анищенко 68 лет. В 2008 году он участвовал в выборах депутатов АКЗС в качестве самовыдвиженца.