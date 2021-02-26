СМИ: силовики нагрянули в районную администрацию на Алтае

Сотрудники правоохранительных органов пришли в администрацию Рубцовского района в четверг, 25 февраля. По данным источника "Политсибру", силовики заинтересовались завотделом по архитектуре и градостроительству муниципалитета Геннадием Анищенко.
В самой администрации информагентству подтвердили факт выемки документов, но информацию о задержаниях опровергли. Однако согласно данным других источников, Анищенко задержан. Возможной причиной визита силовиков называется расследование по делу о крупной взятке. Другие подробности пока неизвестны.
Добавим, что Анищенко 68 лет. В 2008 году он участвовал в выборах депутатов АКЗС в качестве самовыдвиженца.
Комментарии
68 лет. Зачем он там.
асфальт ищут поди..
ну если страной рулить можно в 68, то районом-то и подавно
завотделом по архитектуре и градостроительству муниципалитета
Опасная должность.
"68 лет. Зачем он там."
Уж лучше человек с большим опытом, чем совсем никто, уверен что эта ставка очень долго будет вакантна и они долго не смогут найти человека, работать в отделе архитектуры или ЖКХ это полная опа, а зарплата очень маленькая, молодежь не идет от слова совсем.
Уж сразу всех сгребли и не мотались более...
Друк. Да работа не благодарная. Ушел бы в 60 и жил спокойно. Теперь угробит здоровье. И на второй день забудут.