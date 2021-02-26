Алтайский край оказался единственным регионом Сибири с профицитным бюджетом

Алтайский край стал единственным субъектом Сибири, который в 2020 году перешел от дефицитного бюджета к профицитному. По итогам 2020-го регион вышел в плюс с показателем 5,3 млрд рублей после дефицита в 241 млн рублей в 2019 году.

По статистике Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пандемия COVID-19 и неблагоприятная ситуация на сырьевых рынках привели к тому, что совокупный дефицит бюджетов сибирских регионов достиг 74 млрд рублей против 15 млрд рублей профицита годом ранее.

Алтайскому краю удалось продемонстрировать рост благодаря развитой сельскохозяйственной сфере, которая оказалась наиболее устойчивой и показала рост в 1,5% к уровню 2019 года. Доходы региона выросли на 25%, до 134,3 млрд рублей, а расходы – на 20%, до 128,9 млрд рублей.

Худший результат в Сибири показала Кемеровская область, которая на фоне "угольного кризиса" потеряла 17 млрд рублей.