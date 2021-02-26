Алтайский край оказался единственным регионом Сибири с профицитным бюджетом

Алтайский край стал единственным субъектом Сибири, который в 2020 году перешел от дефицитного бюджета к профицитному. По итогам 2020-го регион вышел в плюс с показателем 5,3 млрд рублей после дефицита в 241 млн рублей в 2019 году.
По статистике Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пандемия COVID-19 и неблагоприятная ситуация на сырьевых рынках привели к тому, что совокупный дефицит бюджетов сибирских регионов достиг 74 млрд рублей против 15 млрд рублей профицита годом ранее.
Алтайскому краю удалось продемонстрировать рост благодаря развитой сельскохозяйственной сфере, которая оказалась наиболее устойчивой и показала рост в 1,5% к уровню 2019 года. Доходы региона выросли на 25%, до 134,3 млрд рублей, а расходы – на 20%, до 128,9 млрд рублей.
Худший результат в Сибири показала Кемеровская область, которая на фоне "угольного кризиса" потеряла 17 млрд рублей.
Комментарии
это еще Карлин гордился, что у АК нет кредитов
нет их, как и развития в целом
Отлично! Самый нищий регион Сибири не имеет долгов. А тем у кого долги есть, все равно простят.
круто! Губернатор задачу выполнил
а вообще этого легко добиться, если тратиться только на самое необходимое. в связи с этим ждем очередных прорывов)
Озвучьте суммы дотаций из Москвы
А почему тогда нужно цены на проезд повышать?? Киньте профицитные деньги в общественный транспорт и не повышайте цены!!!
"совокупный дефицит бюджетов сибирских регионов достиг 74 млрд рублей"
Всего меньше 1 млрд$ на всю Сибирь. Примерно стоимость стадиона в Санкт-Петербурге.
цены на отопление проконтролируйте, заоблачные
План томенко: максимально снизить расходы на всё (в том числе образование, здравоохранение), похвалиться профицитным бюджетом перед путиным, пойти на повышение, на край - плевать.
26.02.2021 12:08
иван
А почему тогда нужно цены на проезд повышать?? Киньте профицитные деньги в общественный транспорт и не повышайте цены!!!
А ПРАВДА,ЗАЧЕМ?
Это плохо.
Озвучьте суммы дотаций из Москвы
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Какие дотации? Мы жители края платим налогов в Москву намного больше чем от туда возвращается денег в край.
Если все так замечательно в крае,может стоит хоть немного увеличить зарплату людям?
А то ведь одна из самых низки в стране!!!
А чего Вы собственно хотели? Разнарядка же с Неризиновой пришла, о повышении плановых показателей на 17% по отношению к прошлому году, а к 2030 на 87%!
Но заметьте, во всех разнарядках пишут, "в рамках выделенных денежных ассигнований"! Это как ВАЩЕ, если за последнии 3 года этих писУлек, суммы +/- из года в год пляшут!?
Если в крае все так хорошо и доходы росли, то зачем нужна была приватизация земель?
Чиновники свои деньги от инфляции спасали, под видом пополнения бюджета?
За "ковидный" год край потерял почти 18 тысяч жителей,из них 15 т - пенсионеры. Вот цена профицита бюджета.