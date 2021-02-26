Власти готовы потратить почти 2 млн рублей на концепцию комплексного озеленения Барнаула

В Барнауле стартовал конкурс по разработке концепции "Барнаул — Зеленый город". Как сообщает пресс-центр мэрии, в проекте отразят планы комплексного озеленения, критерии отбора посадочного материала, определят перспективные территории для благоустройства, новые современные технологии озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное) и ландшафтные решения, подходящие под климат и экологию города.

Победителю конкурса нужно будет решить следующие задачи:

подготовка обзора по истории озеленения и садово-паркового строительства, и общей характеристики структуры зеленых насаждений города в настоящее время;

оценка зеленых зон (жизненного состояния видового состава, соблюдения норм озеленения в разных частях города, соотношения однолетних и многолетних цветочных культур, фитопатологическое обследование);

паспортизация древесных насаждений;

установление функционального назначения зеленых зон, предложения по их реконструкции и модернизации;

проведение анкетирования и опроса жителей города с целью выяснения удовлетворенности населения системой озеленения, функционального назначения парков и скверов;

создание Web-ГИС проекта

методика (алгоритм, критерии) выбора места посадки и подбор ассортимента зеленых насаждений;

предложения по использованию новых современных технологий озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное) и ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям города Барнаула;

обследование фрагмента городских лесов в пойме р.Оби;

стратегия реализации и дальнейшего развития концепции "Барнаул – Зелёный город";

определение состояния озеленения Барнаула на основании исследовательской работы.

На разработку концепции из городского бюджета выделили 1,95 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта.