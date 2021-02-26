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Новости

Зам генерального прокурора России попросил алтайских прокуроров работать эффективнее

, ИА "Амител"
Он отметил, что работа ведомства может повлиять на выборы депутатов Госдумы
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин 26 февраля попросил прокуроров Алтайского края усилить работу по пресечению нарушений прав людей. По его мнению, эффективная работа в этом направлении может снизить напряженность в обществе. И это имеет особое значение в преддверии выборов в Госдуму РФ. Об этом замгенпрокурора сообщил на расширенном заседании коллегии в Барнауле, где подводились итоги работы прокуратуры Алтайского края за 2020 год.

"Все мы наглядно видим и понимаем: те проблемы в обществе, из-за которых люди выходят на улицы, зачастую обусловлены несправедливостью по отношению к ним и несвоевременным реагированием на нарушения закона. А значит, из-за этого страдает и восстановление прав людей. Все это вызывает социальную напряженность", – отметил  Дмитрий Демешин.

Он подчеркнул, что на Алтае хватает болевых точек. Это и вопросы по обеспечению жильем детей-сирот, нарушения прав предпринимателей, переполненные полигоны ТБО, рост преступности. Эти проблемы Демешин особенно выделил в ходе своего 15-минутного доклада.

Отдельно, по мнению представителя надзорного органа, нужно отслеживать в наступившем году случаи проявления экстремизма и терроризма. "Мы понимаем, что 2021 год – это год выборов, в этой связи необходимо особо следить за соблюдением закона в сфере антитеррористической защищенности объектов, где будут находиться участки для голосования. Это наш приоритет. Необходим полный охват школ, других образовательных учреждений", – сказал Демешин.

В завершении своего выступления заместитель генпрокурора РФ обратился с напутствием к сотрудникам краевой прокуратуры. "Именно от вас, коллеги, зависит, насколько вы будете эффективны – настолько и вам будет доверять народ. Следствием этого будут успешно проведенные выборы депутатов Госдумы и нижестоящих органов власти", – резюмировал Дмитрий Демешин.

Подробнее о выступлении представителя Генпрокуратуры читайте сегодня на amic.ru.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

26.02.2021 15:17
Медведь-шатун

Т.е. кроме выборов этих дармоедов больше ничего не интересует....

26.02.2021 15:26
- гость -


26.02.2021 15:17
Медведь-шатун
Так правильно, они защищают руку их кормящую! Бункерный постоянно им увеличивает и без того большие зарплаты.

26.02.2021 15:29
- гость -

собственная задница их интересует
и пенсия чтобы выйти в 35 за вредность

26.02.2021 15:53
гость

"...зачастую обусловлены несправедливостью по отношению к ним и несвоевременным реагированием на нарушения закона."
Повышение пенс. возраста несправедливо?
Но закон не нарушает.

26.02.2021 16:00
- гость -

Если завтра ВСЮ прокуратуру в масштабах России ликвидировать, никто и не заметит разницы между вчера и сегодня, кроме семей прокурорских, лишившихся источника хорошего дохода.

26.02.2021 16:07
гость

как раз жду ответ от прокуратуры на мое обращение. посмотрим что ответят

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