Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин 26 февраля попросил прокуроров Алтайского края усилить работу по пресечению нарушений прав людей. По его мнению, эффективная работа в этом направлении может снизить напряженность в обществе. И это имеет особое значение в преддверии выборов в Госдуму РФ. Об этом замгенпрокурора сообщил на расширенном заседании коллегии в Барнауле, где подводились итоги работы прокуратуры Алтайского края за 2020 год.

"Все мы наглядно видим и понимаем: те проблемы в обществе, из-за которых люди выходят на улицы, зачастую обусловлены несправедливостью по отношению к ним и несвоевременным реагированием на нарушения закона. А значит, из-за этого страдает и восстановление прав людей. Все это вызывает социальную напряженность", – отметил Дмитрий Демешин.

Он подчеркнул, что на Алтае хватает болевых точек. Это и вопросы по обеспечению жильем детей-сирот, нарушения прав предпринимателей, переполненные полигоны ТБО, рост преступности. Эти проблемы Демешин особенно выделил в ходе своего 15-минутного доклада.

Отдельно, по мнению представителя надзорного органа, нужно отслеживать в наступившем году случаи проявления экстремизма и терроризма. "Мы понимаем, что 2021 год – это год выборов, в этой связи необходимо особо следить за соблюдением закона в сфере антитеррористической защищенности объектов, где будут находиться участки для голосования. Это наш приоритет. Необходим полный охват школ, других образовательных учреждений", – сказал Демешин.

В завершении своего выступления заместитель генпрокурора РФ обратился с напутствием к сотрудникам краевой прокуратуры. "Именно от вас, коллеги, зависит, насколько вы будете эффективны – настолько и вам будет доверять народ. Следствием этого будут успешно проведенные выборы депутатов Госдумы и нижестоящих органов власти", – резюмировал Дмитрий Демешин.

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