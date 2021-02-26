Финансист рассказал о способе накопления пенсии в 100 тысяч рублей

Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич назвал способ, при помощи которого россияне смогут накопить на пенсию в 100 тысяч рублей. По его словам, не стоит рассчитывать на банковские депозиты, нужно обратить внимание на рынок ценных бумаг.

В интервью каналу "360" Кикевич отметил, что крайне важно определиться со сроком инвестиций. "Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства", – сказал эксперт.

Чтобы ежемесячно получать 100 тысяч рублей в старости, необходимо накопить инвестиций примерно на 15 млн рублей. Однако изначальная сумма не обязательно должна быть большой, стартовать можно хоть с тысячи рублей. Инвестиционный портфель нужно постоянно пополнять, а полученную прибыль – вкладывать.

В качестве вариантов вложений Кикевич посоветовал иностранную валюту и облигации, однако рекомендовал отказаться от инвестиций в криптовалюты и стремления к спекулятивному подходу.