Прокуратура Алтайского края сработала в 2020 году на твердую четверку. Так оценил работу коллег заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, прибывший в Барнаул 26 февраля на расширенное заседание коллегии ведомства. В то же время Демешин подробно остановился на проблемах и недостатках деятельности краевой прокуратуры и потребовал как можно быстрее решить "болевые точки". А часть вопросов высокопоставленный силовик пообещал взять на особый контроль.

Армия безработных и перебои с зарплатами

В число наиболее острых для края проблем, по оценке Дмитрия Демешина, вошла несвоевременная выплата зарплаты. Несмотря на то, что в 2020 году удалось ликвидировать задолженность на 144 млн рублей, все еще нарушены права более 4,5 тысячи жителей края. Долг перед ними оценивается в 150 млн рублей. "Это прямое неудовлетворение результатами вашей работы", – подчеркнул Демешин.

Неблагополучная ситуация складывается и в сфере занятости населения – без работы остаются 36 тысяч человек. "Здесь налицо нулевые результаты работы органов прокуратуры по контролю за нацпроектом "Производительность труда". Необходимо разобраться, почему 8 млн рублей не освоены в интересах людей?" – отметил высокий гость из Москвы. Заодно он саркастически поинтересовался у присутствовавших, знают ли они вообще о существование такого нацпроекта. По словам замгенпрокурора, по опыту других регионов видно, что деньги идут не на реальную поддержку занятости, а на сами Центры занятости населения.

Кстати, выступление представителя Генпрокуратуры усиленно конспектировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. А вот главный прокурор региона Александр Руднев предпочел воспринимать критику руководства на слух, лишь изредка делая пометки в своем блокноте.

Куда делась коррупция в ЖКХ?

Другой болевой точкой Дмитрий Демешин назвал проблемы в коммунальной сфере края. Значительный износ оборудования приводит к авариям на теплосетям и перебоях с электроснабжением, но при этом на протяжении трех лет в регионе не выявлено ни одного коррупционного правонарушения в сфере ЖКХ, подчеркнул замгенпрокурора.

"Где ваша работа, коллеги? Необходимо пересмотреть отношение к работе. Я поставлю на контроль этот вопрос и заслушаю прокурора края по итогам полугодия", – эмоционально высказался высокопоставленный силовик.

Разобраться и привлечь!

Критических стрел удостоилась работа краевой прокуратуры и в части контроля за программой по переселению из ветхого жилья, а также проблема с дольщиками, которые не могут получить свои квартиры. По данным Дмитрия Демешина, проблемными в крае признаны пять объектов долевого строительства, в которых квартиры приобрели 767 человек.

"Региональными властями до сих пор не принято решения о создании специального фонда помощи дольщикам. Это в том числе и недоработка прокуратуры", – уведомил собравшихся заместитель генпрокурора РФ.

Отдельно Демешин остановился на проблемах с обеспечением жильем детей-сирот в крае: "Целевые показатели кардинально не выполнены. Александр Викторович (Руднев, прокурор Алтайского края, – прим. ред.), разберитесь в этой ситуации! И не просто разберитесь, а спросите с тех чиновников, кто не обеспечил право детей на бесплатное жилье от государства. У них просто нет иной возможности получить его. Это вопрос ответственности конкретных чиновников".

Мусорный коллапс и обиженные бизнесмены

Досталось краевой прокуратуре и за некачественную работу с мусорными регоператорами. Здесь Демешин сослался на информацию Счетной палаты РФ, которая по итогам мониторинга нацпроекта "Экология" включила Алтайский край в число регионов, где мусорные полигоны работают на пределе и в ближайшее время исчерпают свой ресурс.

"Алтай ассоциируется у нас с прекрасными местами, великолепной экологией, но сможем ли мы защитить эту визитную карточку нашей страны? Переработка мусора в крае до сих пор не налажена, где ваш спрос с региональных операторов?" – вновь задал риторический вопрос залу высокий гость из Москвы.

Отдельное замечание краевой прокуратуре было сделано и за нарушение прав предпринимателей. "Торгово-промышленная палата критикует регион за сложные административные процедуры, это было предметом разбирательств на федеральном уровне. Да, адресно вы отреагировали, но комплексно проблема-то остается", – заметил Демешин.

Работаем в корзину

Недоработкой краевой прокуратуры московский "ревизор" счел даже рост уголовных дел в регионе. Он отметил, что тяжких и особо тяжких преступлений на Алтае стало больше сразу на 30% в сравнении с 2019 годом. "Нельзя назвать удовлетворительной и деятельность правоохранительных органов по раскрытию ряда преступлений. Например, в 2020 году не удалось раскрыть более чем 8200 краж. Это очень существенная цифра", – констатировал Демешин.

Также представитель Генпрокуратуры указал на недостаточную работу в сфере привлечения к ответственности за преступления экстремистской направленности. Таких случаев в прошлом году в нашем регионе оказалось всего два. Еще семь человек привлекли по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Эти люди выходят на улицу и провоцируют огромное число жителей к совершению нарушений. Поэтому здесь вам надо по-другому подходить к созданию практики", – дал совет алтайским коллегам заместитель генпрокурора.

Отдельно Демешин прошелся по недоработкам прокуратуры в уголовных делах, рассматриваемых судом. По словам представителя надзорного ведомства, в крае наблюдается рост количества лиц, имеющих право на реабилитацию. Это значит, что суд оправдал этих людей. Следовательно, работу прокурора, поддержавшего обвинение, можно считать неудовлетворительной. "Допущенные просчеты на досудебной стадии судопроизводства – это работа правоохранительных органов в корзину. Кроме того, это еще и нарушение конституционных прав людей, – прокомментировал Демешин. – Число таких лиц стало неприемлемо высоким. Нам нужно предметно разобрать эту ситуацию".

Еще один момент, удививший высокого гостя из Москвы, – в крае, по его мнению, ничтожно малое количество случаев (всего один), когда депутат или чиновник покидал бы свою службу вследствие утраты доверия – из-за нарушений антикоррупционного нарушения. Заместитель генпрокурора посоветовал Александру Рудневу обратить особое внимание на эту недоработку.

"А вас я попрошу остаться"

Тем не менее, несмотря на все перечисленные огрехи в работе краевой прокуратуры, Дмитрий Демешин счел, что работу ведомства за 2020 год можно оценить на четверку. По его словам, несмотря на прозвучавшую критику, прокуратура активно поработала: "Я вижу положительные результаты. Замечания же в адрес коллег вызваны отчасти спецификой деятельности прокурора: он работает именно с нарушениями. Ругаю, потому как это профессиональная деформация. Да, есть более хорошие профессии, а есть наша", – сказал он корреспонденту amic.ru.

Также Демешин сообщил, что вызовет на разговор некоторых высокопоставленных краевых чиновников, курирующих наиболее проблемные сферы. "Ряд министров я приглашу к себе, чтобы они объяснили неосвоение денег по нацпроектам, и почему сохраняются долги по зарплатам", – сказал во время пресс-подхода представитель надзорного ведомства.

Как сообщил amic.ru источник в краевой прокуратуре, "на разговор" с замгенпрокурора вызваны глава Минздрава Дмитрий Попов и руководитель Минстроя Иван Гилев. Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Гилев и Попов якобы могут вскоре покинуть кабмин. Оба они эту информацию опровергли.