Временно закрытую трассу в Алтайском крае почти полностью замело снегом. Видео

Временно закрытую для движения транспорта трассу Алейск – Чарышское едва ли не полностью замело снегом. Об этом свидетельствует кадры видеоролика Министерства транспорта Алтайского края, который опубликован в паблике "Инцидент Барнаул".

"Видишь дорогу? А она есть", — говорится в описании к посту на странице сообщества во "ВКонтакте".

Напомним, временное ограничение движения на автодороге Алейск – Чарышское ввели 26 февраля. Участок от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Алексеевка Чарышского района закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на месте работает техника.