Житель Алтайского края получил срок за оскорбление полицейского и нарушение ПДД

54-летнего жителя Зонального района приговорили к реальному сроку за оскорбление сотрудника полиции и повторное нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года мужчина распивал спиртное со знакомым в одном из сел муниципалитета. Во время застолья мужчины решили выехать на природу.

"Мужчина, ранее уже осужденный за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль, после чего выехал совместно с другом за пределы села. После того как к автомобилю проследовали сотрудники ГИБДД, которые стали составлять протокол об административном правонарушении, водитель оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

В результате суд приговорил сельчанина к 10 месяцам 10 дням колонии-поселению с лишением права управлять транспортным средством 2 года 10 месяцев.