Суббота, 27 Февраль, 00:54

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,44
€ 90,37
-19°


4223186 +11086
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Житель Алтайского края получил срок за оскорбление полицейского и нарушение ПДД

, ИА "Амител"
Ранее сельчанина уже судили за вождение в нетрезвом виде
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

54-летнего жителя Зонального района приговорили к реальному сроку за оскорбление сотрудника полиции и повторное нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года мужчина распивал спиртное со знакомым в одном из сел муниципалитета. Во время застолья мужчины решили выехать на природу.

"Мужчина, ранее уже осужденный за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль, после чего выехал совместно с другом за пределы села. После того как к автомобилю проследовали сотрудники ГИБДД, которые стали составлять протокол об административном правонарушении, водитель оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

В результате суд приговорил сельчанина к 10 месяцам 10 дням колонии-поселению с лишением права управлять транспортным средством 2 года 10 месяцев.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:40
Такой день. Критика алтайских правоохранителей и борьба Томенко с "серыми" зарплатами 0
23:23
Житель Алтайского края получил срок за оскорбление полицейского и нарушение ПДД 0
22:51
Алтайский завод произвел 174 тысячи тонн сахара за сезон 0
22:22
Названы самые продаваемые автомобили в 2020 году 0
21:51
Специалист спрогнозировал становление коронавируса сезонным заболеванием 0
21:21
Директора барнаульской образовательной организации осудят за выдачу дипломов 1
20:54
Названы основные страхи россиян во время пандемии 0
20:26
Прокуратура оценит работу трудовой инспекции Алтая после гибели людей под Заринском 1
19:55
В Барнауле начали готовиться к весеннему паводку 2
19:24
Временно закрытую трассу в Алтайском крае почти полностью замело снегом. Видео 0
18:55
Сибирского подростка будут судить за убийство учительницы 0
18:21
175 единиц техники будут чистить дороги Барнаула в выходные 1
17:51
Глава Роспотребнадзора сравнила ситуацию с коронавирусом в России и в мире 0
17:39
Депутаты АКЗС приняли новый закон о статусе педагогов в Алтайском крае 2
17:24
Александр Лукашенко заявил, что не будет передавать власть своим детям 2
17:10
"Где ваша работа, коллеги?" Замгенпрокурора раскритиковал алтайских правоохранителей 15
17:01
Страхование жизни, здоровья и имущества: зачем нужно и как выбрать подходящий вариант 0
16:53
Финансист рассказал о способе накопления пенсии в 100 тысяч рублей 4
16:42
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух работников бийской ТЭЦ 0
16:29
Ночью до -37. Какая погода будет на выходных в Барнауле и Алтайском крае 0
16:16
Томенко: борьба с неофициальной занятостью станет одной из приоритетных задач власти 17
16:05
Врача из Барнаула задержали в Испании по обвинению в мошенничестве на 29 млн рублей 4
15:52
Власти Алтайского края направят дополнительные деньги на рост зарплаты 4
15:42
"Нас это обескуражило": Екатерина Четошникова удивилась закрытию лиги КВН на Алтае 11
15:30
Я привит от COVID-19. Студенты АлтГТУ разработали символ вакцинации от коронавируса 0
15:16
11 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:05
СК завел дело в отношении чиновника рубцовской администрации 0
14:52
Зам генерального прокурора России попросил алтайских прокуроров работать эффективнее 9
14:41
Томенко назвал прирост смертности в Алтайском крае трагическим итогом ушедшего года 18
14:30
Закрытие лиги "КВН-Алтай", реабилитация в Белокурихе и много водки. Главное за неделю 0
14:17
Алтайская легкоатлетка завоевала бронзу на молодежном первенстве России 1
14:04
Житель Барнаула попался полицейским с поддельными водительскими правами 5
13:55
Весна, ты где? 1 марта Алтайский край накроют метели и снегопады 1
13:41
Почти 50 тысяч жителей Алтайского края проходят вакцинацию от коронавируса 9
13:29
"Проблема федерального масштаба". Дольщики "Барнаулкапстроя" просят помощи у губернатора 10
13:15
Власти готовы потратить почти 2 млн рублей на концепцию комплексного озеленения Барнаула 9
13:03
Скончался актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов 0
12:54
Вместо рынка огромный ямобур. Как на площади Победы готовятся к большой стройке 30
12:40
Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды 1
12:28
Мир сказочных песен. Андрей Князев об уместном мате, деревенском детстве и взрослении 0
12:16
Житель Алтайского края лишился почти 900 тысяч рублей после звонка мошенников 2
12:05
"Бесполезные существа". Невеста российского певца оскорбила женщин, подающих на алименты 22
11:54
Михаил Мишустин может отметить день рождения на Алтае 23
11:42
Алтайский край оказался единственным регионом Сибири с профицитным бюджетом 17
11:30
Алексей Навальный пропал из СИЗО 115
11:17
СМИ: силовики нагрянули в районную администрацию на Алтае 8
11:04
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
10:55
В алтайских тюрьмах возобновили длительные свидания с осужденными 0
10:44
Власти готовы дать денег "Алтайкрайгазсервису", чтобы 700 тысяч людей не остались без газа 13
10:31
Поющего тигренка из барнаульского зоопарка покажут по всему миру 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.