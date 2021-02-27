Житель Алтайского края в горящей одежде забежал в телецентр

44-летнего жителя Алтайского края с ожогами госпитализировали в НИИ Склифосовского после того, как он в горящей одежде забежал в телецентр "Останкино". Об этом сообщает Пятый канал.
Сотрудники Росгвардии помогли мужчине избавиться от полыхающих вещей и вызвали скорую помощь. К моменту прибытия медиков пострадавший был уже без сознания.
Рядом с местом происшествия нашли сумку гостя столицы. В ней лежали топор, пила, складной нож, две бутылки с жидкостью, пара курток и кофта.
По предварительным данным, пострадавший мог страдать психическим расстройством. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и намерения уроженца Алтайского края.
Комментарии
Похоже любители ящика начинают догадываться, что их много лет дурили.
Белка свое делает.
Слишком часто барнаульцы начали напоминать о себе
С каких пор Останкино стало в Алтайском крае?
27.02.2021 11:35
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похоже до многих гостей не дойдет , что дурят не только в ящике
11:49
- гость -
похоже до многих гостей не дойдет , что дурят не только в ящике
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Согласен. Они ещё могут это наблюдать в кошельках\портмоне и на ценниках в магазине, платёжках ЖКХ.
11:48
- гость -
С каких пор Останкино стало в Алтайском крае?
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А где в статье написано, что Останкино в АК?
В Москве случай. ЕГЭ не сдавали.
"Житель" Алтайского края состоял на учете в психоневрологическом диспансере Московской области.
Это как понимать?