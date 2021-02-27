Житель Алтайского края в горящей одежде забежал в телецентр

44-летнего жителя Алтайского края с ожогами госпитализировали в НИИ Склифосовского после того, как он в горящей одежде забежал в телецентр "Останкино". Об этом сообщает Пятый канал.

Сотрудники Росгвардии помогли мужчине избавиться от полыхающих вещей и вызвали скорую помощь. К моменту прибытия медиков пострадавший был уже без сознания.

Рядом с местом происшествия нашли сумку гостя столицы. В ней лежали топор, пила, складной нож, две бутылки с жидкостью, пара курток и кофта.

По предварительным данным, пострадавший мог страдать психическим расстройством. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и намерения уроженца Алтайского края.