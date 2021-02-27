14-летний подросток пропал в Алтайском крае

В Бийске второй день ищут 14-летнего подростка. С 26 февраля местоположение мальчика неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы ребенка следующие: рост 165 см, худой, русые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, зеленые штаны, черные сапоги и серую шапку.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения 112. По поводу поиска подростка можно также связаться инфоргом группы по номеру 8-962-793-86-40.