Родителям объяснили, как стричь ногти младенцу

Медики перинатального центра Волгограда рассказали, когда следует начинать стричь ногти малышам и как сделать процедуру максимально безопасной. Об этом пишет "Волгоградская правда".

Отмечается, что стричь ногти младенцам сразу после рождения нельзя. У новорожденного кожа возле ногтей очень тонкая, из-за чего риск заражения инфекцией очень высок.

Позднее ногти уже стричь можно, но только специальными ножницами. Подносить лезвия к ноготкам следует перпендикулярно, при этом резать нужно не под корень – лучше оставлять примерно 0,5-1 мм отросшего ногтя.

"Чтобы не задеть кожу на пальчике, нужно слегка надавить на подушечку – ноготь выступит вперед. Если резать щипчиками, то отстригать нужно по прямой линии одним движением. После этого аккуратно с закруглением обрезать уголки", – рассказали врачи.

Проводить процедуру медики рекомендуют, когда ребенок спит. А вот отгрызать младенцу ноготки категорически запрещается.