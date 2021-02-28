Карты "Мир" появятся в Apple Pay

С 27 апреля банковские карты национальной платежной системы "Мир" получат поддержку сервиса Apple Pay для бесконтактной оплаты. Об этом пишет РБК.

Представители платежной системы отметили, что каждый банк сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты "Мир" к кошельку Apple. Больше подробностей обещают сообщить позже.

Готовность предоставить возможность добавлять свои карты "Мир" в Apple Pay уже выразили ВТБ и Газпромбанк. Сейчас же карту национальной платежной системы можно привязывать только к устройствам на операционной системе Android через Mir Pay и Samsung Pay.