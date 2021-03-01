Новый дорожный знак появился в России с 1 марта

Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России. Соответствующие изменения к правилам дорожного движения вступили в силу 1 марта 2021 года.

Как пишет РИА Новости, знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматических режиме средств для фотосъемки и видеозаписи нарушений ПДД. Вне населенного пункта его будут устанавливать в 150-300 метрах от зоны контроля устройства.

Знак заменит уже существующий и может применяться самостоятельно, тогда как старый вариант устанавливался вместе с другими знаками или светофорами. Действие старого обозначения утратит силу с 1 сентября 2021 года.