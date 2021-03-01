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Новости

Российские бизнесмены запросили поддержку на 100 млрд рублей

, ИА "Амител"
Льготы предложили дать малым и средним предпринимателям
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса. Общая стоимость исполнения инициатив составит примерно 100 млрд рублей.

Как пишут "Известия", объединение предлагает повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 млн рублей и установить переходный налоговый режим для предприятий сферы туризма, общественного питания и охраны со снижением НДС до 10%. Отдельно зафиксировано предложение уравнять размер штрафа для малых предприятий и ИП.

Отдельно "Опора России" выступила за повышение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25% и либерализацию ответственности за нарушение валютного законодательства.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.03.2021 11:16
- гость -

Дурдом

1.03.2021 11:32
Горожанин

НДС снизят до 10%, а для потребителя цену оставят прежней, коммерсы &#128528;

1.03.2021 11:54
гость

бизнесмены запросили поддержку на 100 млрд рублей

А не бизнесменам можно хоть пару миллиардов?

1.03.2021 11:55
гость

бизнесмены запросили поддержку на 100 млрд рублей

Ну если на митинг сходят

1.03.2021 12:27
- гость -

Вся помощь ушла в оффшоры. Народ обеднел.
Пошли на второй круг.

1.03.2021 13:48
точный

ну раз надо то и просят

1.03.2021 13:56
- гость -

что бы вам дать зарплату, деньги надо где-то взять. Вот и просят поддержки, чтобы вам же и заплатить. Мелки и средний бизнес (предприятия сферы туризма, общественного питания и охраны)...о каких оффшорах тут трепят? рестораны только оживать начали, турагентства по домам сидят...работы нет, обязательства перед сотрудниками и клиентами остались...Не все могут поломойками работать с двумя высшими образованиями

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