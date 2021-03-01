Российские бизнесмены запросили поддержку на 100 млрд рублей

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса. Общая стоимость исполнения инициатив составит примерно 100 млрд рублей.

Как пишут "Известия", объединение предлагает повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 млн рублей и установить переходный налоговый режим для предприятий сферы туризма, общественного питания и охраны со снижением НДС до 10%. Отдельно зафиксировано предложение уравнять размер штрафа для малых предприятий и ИП.

Отдельно "Опора России" выступила за повышение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25% и либерализацию ответственности за нарушение валютного законодательства.