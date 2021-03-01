В Алтайском крае вступили в силу новые правила продажи алкоголя

1 марта вступили в силу поправки к закону о регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая редакция закона ужесточает требования к заведениям общепита, реализующим спиртное.

В частности, теперь запрещено торговать алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, если площадь зала обслуживания клиентов не превышает 30 квадратных метров.

"Если площадь зала обслуживания посетителей будет меньше 30 квадратных метров, предприниматель вправе перепрофилировать объект общественного питания в торговый объект, сохранив рабочие места и занятость для работников заведения", – уточнили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Напомним, потребление водки на душу населения в РФ вновь увеличилось. В среднем один россиянин выпил в 2020 году 4,9 литра этого напитка, что превысило показатель 2019 года на 2%.