Меньше заражений: в Алтайском крае снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Алтайском крае значительно сократилось количество выявляемых ВИЧ-инфицированных граждан. Статистика снижается ежегодно в течение уже пяти лет. В 2020 году было выявлено всего 1700 заболевших ВИЧ и СПИДом, в сравнении с предыдущими двумя-тремя тысячами человек в год эта цифра выглядит более обнадеживающей.

И дело не в пандемии, говорят алтайские инфекционисты, – она не помешала людям проходить обследования и получать лечение – а в том, что население стало более ответственно подходить к своему здоровью и регулярно проходить тесты на ВИЧ. Это способствовало тому, что заболевшие, которые получили терапию вовремя, не успевают заразить других. Темп снижения количества заболевших закономерный и плавный, говорят врачи краевого СПИД-центра, но тем не менее это позволяет удерживать распространение ВИЧ в Алтайском крае.

К слову, наш регион находится на 11-м месте по количеству заболевших ВИЧ и СПИДом по стране – в крае инфицировано около 17 тысяч человек. Практически все получают терапию. Единицы отказываются от нее добровольно, но работа с психологом или психотерапевтом помогает контролировать тех, кто негативно настроен к лечению.

"С одной стороны, можно сказать, что на сегодняшний день ВИЧ-инфекция – хроническая управляемая болезнь. А с другой стороны, мы продолжаем говорить о том, что нет никакой другой инфекции, которая была бы так дискриминирована обществом. Именно это сейчас мешает некоторым слоям населения вовремя появиться на приеме и застать заболевание в самой ранней стадии", – сказал в беседе с журналистами главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко.

Больше заболевших ВИЧ в Алтайском крае среди мужчин, их около 60%. Женщины заражаются реже. Но теперь нет разделения на группы риска – инфицирован может любой человек независимо от социального статуса или образа жизни. Если раньше основной путь заражения был через инъекции, то теперь чаще вирус передается половым путем.

Основная задача СПИД-центров на сегодняшний день – пропаганда среди населения регулярного тестирования на ВИЧ с целью как можно раньше определить болезнь и купировать ее препаратами, чтобы исключить дальнейшие заражения. В Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом в полной мере возобновлено анонимное и экспресс-тестирование на ВИЧ, которое может пройти любой желающий бесплатно.