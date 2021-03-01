Возложением цветов и митингом почтили память десантников 6-й роты в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21-ю годовщину подвига десантников 6-й роты отметили в Барнауле на Аллее Памяти на улице Малахова. Напомним, это первая в России аллея, посвященная погибшим солдатам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 1 марта 2000 года 90 бойцов шестой роты вступили в неравный бой с чеченскими боевиками. 84 человека погибли. Среди них был и наш земляк, бийчанин Сергей Медведев, получивший звание Героя России посмертно.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители органов власти, силовых ведомств, Росгвардии, воспитанники кадетских корпусов, представители ветеранских, общественных организаций.