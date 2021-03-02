Главное – планирование: как в Алтайском крае рожают детей ВИЧ-инфицированные пары

В Алтайском крае в 2020 году с ВИЧ-инфекцией рождены четыре ребенка. Это один процент от всего числа младенцев (389), рожденных от инфицированных родителей. И это наименьшее число по сравнению со статистикой по стране. Цифры радуют врачей-инфекционистов и гинекологов Алтайского СПИД-центра. Но этой статистике предшествовала длительная работа с населением. Как планируют детей ВИЧ-инфицированные и что запрещено роженице, чтобы она не заразила собственного ребенка, узнал amic.ru.

Наблюдение и планирование

Статистика показывает, что 90% зараженных ВИЧ-инфекцией детей подхватывают болезнь от матери. Поэтому инфицированным парам планирование беременности особенно важно.

Врачи говорят, что существует три типа семейных пар: когда оба родителя ВИЧ-инфицированы, когда больна мать и когда заражен отец. Пары, где один партнер здоров, называются дискордантными. Но независимо от типа семьи принимать участие в планировании беременности и наблюдаться в СПИД-центре должны оба супруга.

"Это не односторонняя работа врачей. У будущего ребенка есть родители, которые ответственно должны подходить к ситуации, и в дополнение к тому, что предлагает здравоохранение, они должны осознанно подходить к планированию беременности. В это понятие входит как соблюдение всех рекомендаций, так и своевременная явка на обследование и командная работа с врачами", – отметил главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко.

В СПИД-центре абсолютно все женщины с ВИЧ заранее проходят консультацию у гинеколога, даже если беременность планируют еще нескоро. Врачи подчеркивают: необходимо как можно раньше начать принимать терапию, потому что это снизит вирусную нагрузку, сформирует иммунитет и минимизирует риски заражения будущего ребенка. Прежде чем планировать беременность, нужно не менее трех месяцев принимать препараты.

"Беременность планируется коллегиально: гинеколог, врач-инфекционист, психотерапевт, сама будущая мама. У нас межведомственная работа очень хорошо налажена. Девушкам также предоставляется и юридическая, и социальная помощь, потому что есть категории женщин, которые нуждаются в этом. Ведется комплексная работа, в процессе которой девушки могут подготовиться к беременности и определить сроки планирования – кто-то отодвигает ее на потом, кто-то, наоборот, приступает к подготовке сразу", – объясняет врач акушер-гинеколог Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Наталья Кузнецова.

Отдельная категория для наблюдения – дискордантные семьи. Если мужчина в паре здоров, а женщина инфицирована, то мужу принимать препараты не нужно, как и наоборот. Но здоровому супругу все равно необходимо регулярно сдавать тесты на ВИЧ, а также заботиться о том, чтобы партнер не забывал принимать лекарства. Также до планирования детей такие пары обязательно должны предохраняться. Что касается зачатия, риск заражения плода снижается при искусственном оплодотворении, поэтому преимущественно парам, где есть инфицированный супруг, рекомендуют ЭКО. Но естественным путем забеременеть тоже можно, в этом случае необходимо еще более внимательно относиться к даче анализов и тестов для отслеживания ситуации.

Грудное молоко – источник ВИЧ-инфекции

Главной задачей для врачей и будущих родителей остается минимизировать риск заражения. А потому тест на ВИЧ – один из первых анализов, которые сдают беременные женщины. Если вдруг результат оказывается положительным, будущую маму сразу же ставят на учет и начинают терапию. Чем раньше девушка обратится в женскую консультацию, тем меньше риск родить ребенка с ВИЧ.

Межведомственная работа с пациентами, зараженными ВИЧ, приносит свои плоды, отмечают в СПИД-центре. В 2020 году в Алтайском крае был установлен рекорд: детей с ВИЧ выявлен всего 1% (по России эта цифра гораздо выше, – прим. редакции). Если учесть, что ежегодно от инфицированных родителей на свет появляются до 500 новорожденных (в 2020 – 389 младенцев), то в процентном соотношении ВИЧ-детей в регионе совсем немного.

"Это очень хорошее достижение, мы им гордимся и будем дальше этот процент снижать. В сравнении с другими регионами у нас лучший показатель. Будем стараться сократить как заражение детей в течение беременности (когда женщина не знает о своем статусе заранее), так и в первый год жизни ребенка", – говорит Наталья Кузнецова.

Ведение беременности женщины с ВИЧ-инфекцией мало чем отличается от ведения беременности здоровой мамочки. Только чаще приходится сдавать анализы. Ну и после рождения ребенка врачи запрещают грудное вскармливание: это один из главных путей передачи инфекции. А потому новорожденный сразу питается смесями.

"Обычно выявляются инфицированные дети, мамы которых во время беременности были ВИЧ-отрицательными либо заражение было от грудного вскармливания. Либо мама была заражена уже после родов, тогда у ребенка заболевание может быть выявлено позже", – пояснила врач-инфекционист Елена Ильина.

Кстати, большая часть из "одного процента детей с положительным результатом на ВИЧ" в регионе из-за того, что у родителей поздно выявили инфекцию. Например, муж "подхватил ВИЧ", изменив жене, и боялся признаться в этом или просто не сообщил ей о своем статусе, опасаясь осуждения.

Такие же, как здоровые

Сразу после рождения и до полутора лет ребенок, чьи родители имеют положительный ВИЧ-статус, состоит на учете в СПИД-центре. Если после полутора лет тест показывает отрицательный результат, малыша снимают с учета и он признается здоровым. Очень редко у детей обнаруживают положительный тест после трех лет, однако врачи рекомендуют мамам с ВИЧ обследовать ребенка на вирус ежегодно.

В первые 28 недель жизни ребенок от ВИЧ-пары получает препараты для иммунитета, чтобы риск заражения свелся к нулю (чаще так и происходит). Если ребенок все же оказывается болен, его переводят на пожизненную терапию. Лекарство дается в жидком виде или в качестве вкусных мармеладок или пастилок, которые дети будут принимать охотнее. Других отличий от здоровых детей нет.

"Инфицированные дети точно так же, как и все, посещают детские сады, школы, занимаются в секциях. По внешним признакам невозможно определить, что ребенок болен ВИЧ. Ограничения есть только по вакцинации, но в целом жизнь ребенка с ВИЧ, помимо постоянного приема препаратов, ничем не отличается от жизни здоровых деток", – добавила Елена Ильина.

ВИЧ-статус ребенка, как правило, не разглашается в образовательном учреждении. Медработнику нужно предоставить эту информацию, если противопоказана какая-либо вакцина.

Сейчас в Алтайском крае проживают более 17 тысяч человек с ВИЧ и СПИДом. Врачи не устают повторять о важности раннего выявления инфекции. Тесты на СПИД следует сдавать ежегодно. Тем более что сделать их можно бесплатно в любом СПИД-центре региона либо в поликлинике по месту жительства.