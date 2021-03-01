Семь трасс остаются закрытыми вечером 1 марта в Алтайском крае

Из-за метели, снежных заносов, сильного бокового ветра и низкой видимости в регионе в течение 1 марта перекрыли несколько трасс. Некоторые из них к вечеру уже готовы к пропуску транспортного потока, другие же – еще нет.

Из федеральных трасс ограничения сохраняются только на Чуйском тракте. Грузовой транспорт и автобусы не пускают с 213-го по 293-й километр (от развязки около Новоалтайска до перекрестка возле села Троицкого). Об этом информирует ФКУ Упрдор "Алтай".

По данным "Алтайавтодора", на региональных автодорогах перекрыты шесть участков:

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла (от Змеиногорска до Рубцовска);

К-07 Алейск – Буканское (74-147 км) в Алейском и Мамонтовском районах;

К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково — граница с Казахстаном;

К-13 Алейск — Чарышское (от с. Усть-Калманка до с. Озерки Чарышского района);

К-13 Алейск – Петропавловское — Смоленское (от Алейска до с. Усть-Пристань);

К-26 А-322 – Горняк – Староалейское.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к автолюбителям с призывом не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.