Сотни жителей Бийска остались без газа

Газовые службы Бийска испытывают перебои с поставками голубого топлива для жилых домов. И когда в наукограде вновь заполнят опустошенные резервуары, никто пока сказать не может. При этом без газа остаются сотни жителей города.

Как пишет "Бийский рабочий", голубого топлива частично нет в поселке Нефтебаза, центральной части Бийска, а также в районе "Детского мира" на вокзале. Журналистам в справочной службе рассказали, что газ появится, как его привезут, но не уточнили, когда именно это произойдет.

Отметим, что нехватка газа наблюдается не только в Бийске, но и в целом по Алтайскому краю. Это связано с тем, что еще два года назад сжиженный газ покупали на рынке по фиксированным ценам у производителей, которые не менялись на протяжении года, и закладывались в тариф, утверждаемый краевым управлением. Однако в 2020 году антимонопольная служба признала цены на газ рыночными, и топливо пришлось закупать на бирже, где стоимость постоянно меняется.

Так, в 2020 году биржевые цены на сжиженный газ выросли более чем на 40% – почти до 30 тысяч рублей за тонну. Это и поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, поскольку увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, невозможно до 2022 года.

В связи с этим власти региона выделят деньги "Алтайкрайгазсервису" из регионального бюджета на компенсацию затрат. В противном случае поставщик рисковал приостановить деятельность, и без топлива могли остаться более 700 тысяч жителей Алтайского края.