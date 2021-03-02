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Новости

Жителя Алтая оштрафовали за призывы к свержению власти

, ИА "Амител"
Мужчина обязан выплатить 100 тысяч рублей
Гайд-парк Горно-Алтайска / Фото: goldgreencard.com

Гайд-парк Горно-Алтайска / Фото: goldgreencard.com

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Горно-Алтайска. Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как установили следователи, 15 марта 2020 г. в ходе митинга в гайд-парке республиканской столицы (специально отведенное место для публичных мероприятий) горожанин выступил с речью, побуждающей к действиям, которые направлены на насильственный захват существующей власти.

В ходе разбирательства мужчина своей вины не признал. Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, говорится на сайте прокуратуры Республики Алтай. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.03.2021 11:32
- гость -

амик решил подбросить на вентилятор. Предыдущая новость "о дворце президента России Владимира Путина"(прям решенный вопрос уже?). Эта теперь новость.. Вы чего добиваетесь то?

2.03.2021 12:01
- гость -

Дык, эта - гайд-парки это специальные места где люди могут в том числе призывать к свержению власти?! Теперича что же получается - призывать нельзя, а захватывать власть и править пожизненно можно?

2.03.2021 12:11
almas

Главная задача любой политической партии, в любой стране - захват власти и управление страной. В этом суть, смысл объединения людей в политические партии. Для того, чтобы завоевать власть, существует агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения сторонников и внимания к своей программе.

@Политическая партия — иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, ставящая перед собой цель завоевания политической власти. Википедия @

А что наговорил этот товарищ и к какой партии он относится, надо бы почитать текст его выступления, тогда что-то можно по нему конкретно комментировать.

2.03.2021 12:13
гость

амиг,ознакомьте народ с указом президента № 71 от 5.02.21 года

2.03.2021 12:18
- гость -

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.
В таком случае возникает вопрос - являются ли проявлением и оправданием терроризма слова одного чиновника - хотели бы, убили?!

2.03.2021 12:20
- гость -

2.03.2021 12:13
гость

Тебе самому вначале нужно ознакомиться:

- Указ Президента Российской Федерации от 05.02.2021 № 71 "Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти"

2.03.2021 12:34
- гость -

Лозунг "долой царя" считается призывом к осуществлению террористической деятельности?

2.03.2021 12:45
гость

Что за мысли в головах этих людей?
Видимо работать не хочет, а вот поговорить любитель.
Усмирите наконец выскочек

2.03.2021 12:47
гость

15 марта 2020 г. в ходе митинга в гайд-парке

В гайд-парке гуляют гайды?

2.03.2021 12:51
гость

насильственный захват

Тут ключевое слово "насильственный". А так любая партия стремится к захвату, но только не к насильственному, а на выборах. Ну и не слыша речи. обсуждать бессмысленно. Навальный тоже призывает сменить власть, но в его действиях призывов к насильственному захвату никто не видит

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