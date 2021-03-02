Жителя Алтая оштрафовали за призывы к свержению власти

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Горно-Алтайска. Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Как установили следователи, 15 марта 2020 г. в ходе митинга в гайд-парке республиканской столицы (специально отведенное место для публичных мероприятий) горожанин выступил с речью, побуждающей к действиям, которые направлены на насильственный захват существующей власти.
В ходе разбирательства мужчина своей вины не признал. Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, говорится на сайте прокуратуры Республики Алтай.
Комментарии
амик решил подбросить на вентилятор. Предыдущая новость "о дворце президента России Владимира Путина"(прям решенный вопрос уже?). Эта теперь новость.. Вы чего добиваетесь то?
Дык, эта - гайд-парки это специальные места где люди могут в том числе призывать к свержению власти?! Теперича что же получается - призывать нельзя, а захватывать власть и править пожизненно можно?
Главная задача любой политической партии, в любой стране - захват власти и управление страной. В этом суть, смысл объединения людей в политические партии. Для того, чтобы завоевать власть, существует агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения сторонников и внимания к своей программе.
@Политическая партия — иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, ставящая перед собой цель завоевания политической власти. Википедия @
А что наговорил этот товарищ и к какой партии он относится, надо бы почитать текст его выступления, тогда что-то можно по нему конкретно комментировать.
амиг,ознакомьте народ с указом президента № 71 от 5.02.21 года
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.
В таком случае возникает вопрос - являются ли проявлением и оправданием терроризма слова одного чиновника - хотели бы, убили?!
2.03.2021 12:13
гость
Тебе самому вначале нужно ознакомиться:
- Указ Президента Российской Федерации от 05.02.2021 № 71 "Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти"
Лозунг "долой царя" считается призывом к осуществлению террористической деятельности?
Что за мысли в головах этих людей?
Видимо работать не хочет, а вот поговорить любитель.
Усмирите наконец выскочек
15 марта 2020 г. в ходе митинга в гайд-парке
В гайд-парке гуляют гайды?
насильственный захват
Тут ключевое слово "насильственный". А так любая партия стремится к захвату, но только не к насильственному, а на выборах. Ну и не слыша речи. обсуждать бессмысленно. Навальный тоже призывает сменить власть, но в его действиях призывов к насильственному захвату никто не видит