Жителя Алтая оштрафовали за призывы к свержению власти

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Горно-Алтайска. Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как установили следователи, 15 марта 2020 г. в ходе митинга в гайд-парке республиканской столицы (специально отведенное место для публичных мероприятий) горожанин выступил с речью, побуждающей к действиям, которые направлены на насильственный захват существующей власти.

В ходе разбирательства мужчина своей вины не признал. Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, говорится на сайте прокуратуры Республики Алтай.