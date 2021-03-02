"Зацепил и протащил". Маршрутка наехала на школьницу в Барнауле

Маршрутное такси № 18 сбило и протащило 13-летнюю школьницу в Барнауле. Инцидент произошел вечером 1 марта на пешеходном переходе возле пересечения улиц Юрина и Попова.

По информации отделения пропаганды городского ГИБДД, предварительно установлено, что 32-летний водитель за рулем ГАЗ A64R42 совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента ребенок получил телесные травмы. Девочку доставили в городскую больницу № 1, но госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Очевидец ДТП в паблике "Инцидент Барнаул" замечает, что девочка была одета в яркую розовую куртку и шапку, которую видно издалека. "Зацепил и протащил", – подчеркивает участница сообщества.